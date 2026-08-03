De la o sancțiune rutieră la un dosar penal. Cazul care implică trei funcționari vamali

Șeful Autorității Vamale Române și directorul executiv al Direcției Regionale Vamale Galați au fost trimiși în judecată, alături de un consilier din cadrul instituției, pentru infracțiuni de fals intelectual, uz de fals și complicitate la uz de fals. Procurorii susțin că doi dintre inculpați ar fi falsificat documente oficiale care ar fi fost folosite ulterior pentru anularea unor sancțiuni contravenționale aplicate de polițiștii rutieri celui de-al treilea inculpat.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat luni, 3 august 2026, finalizarea cercetărilor și trimiterea în judecată a celor trei funcționari publici din cadrul Autorității Vamale Române și al Direcției Regionale Vamale Galați. Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 6 București.

„La data de 31.07.2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a trei inculpați – persoane fizice, funcționari publici în cadrul Autorității Vamale Române și al Direcției Regionale Vamale Galați, fiind sesizată Judecătoria Sectorului 6 București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals și complicitate la uz de fals” se arată în comunicatul transmis de procurori.

Potrivit anchetatorilor, faptele cercetate ar fi avut loc la data de 24 martie 2026. Procurorii afirmă că doi dintre inculpați, unul care ocupa la acel moment funcția de președinte al Autorității Vamale Române, cu rang de secretar de stat, și celălalt director executiv în cadrul Direcției Regionale Vamale Galați, ar fi întocmit două înscrisuri oficiale care ar conține informații nereale.

„Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat, ca situație de fapt, că în data de 24.03.2026, doi dintre inculpați, unul având la data faptelor calitatea de președinte al Autorității Vamale Române, cu rang de secretar de stat, și celălalt având calitatea de director executiv în cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală Galați, au falsificat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, două înscrisuri oficiale. În cuprinsul acestora au atestat, în mod nereal, cu prilejul întocmirii lor, existența unei așa-zise situații operative, cu grad ridicat de risc, precum și a unei misiuni fictive, ce ar fi fost realizată în data de 18.03.2026, în intervalul orar 15:00 – 21:00, în raza teritorială de competență, documente menite să justifice comiterea unor contravenții, în cursul aceleiași zile, în condițiile art. 61 alin. (1) și (2) din O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, de către cel de-al treilea inculpat, având calitatea de consilier în cadrul Autorității Vamale Române. Ulterior, înscrisurile oficiale falsificate au fost utilizate de către cel din urmă inculpat, în deplină cunoștință de cauză, în fața Judecătoriei Slobozia, în vederea producerii unor consecințe de ordin juridic, respectiv în vederea anulării sancțiunilor contravenționale dispuse împotriva sa, conform procesului-verbal întocmit la data de 18.03.2026, de către poliția rutieră”, transmite Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Anchetatorii susțin că documentele ar fi fost folosite pentru susținerea unei situații care să justifice anumite activități desfășurate în ziua în care au fost aplicate sancțiunile rutiere. Potrivit procurorilor, înscrisurile ar fi fost depuse ulterior la Judecătoria Slobozia de către consilierul vamal, cu scopul obținerii anulării sancțiunilor contravenționale.

Procurorii au solicitat instanței menținerea măsurilor preventive dispuse în cursul urmăririi penale față de cei trei inculpați. De asemenea, a fost propusă păstrarea interdicției de exercitare a funcțiilor publice în legătură cu care anchetatorii susțin că ar fi fost comise faptele investigate.

„Față de împrejurarea că infracțiunile cercetate au fost comise cu prilejul/în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, prin actul de sesizare al instanței s-a propus, în condițiile legii, menținerea măsurilor preventive ale controlului judiciar luate față de inculpați în cursul urmăririi penale, cu păstrarea interdicției exercitării funcțiilor publice în cadrul cărora s-a reținut că au fost comise faptele imputate.

Totodată, s-a propus instanței de judecată învestite desființarea totală a înscrisurilor oficiale falsificate, reținându-se că acestea sunt rezultatul infracțiunilor de fals pentru care sa dispus trimiterea în judecată. Facem precizarea că emiterea rechizitoriului și sesizarea instanței competente reprezintă, conform Codului de procedură penală, etape ale procesului penal care nu pot înfrânge principiul prezumției de nevinovăție”, a mai transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Dosarul urmează să fie analizat de instanța competentă, iar trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procedurii penale, fără a afecta principiul prezumției de nevinovăție.