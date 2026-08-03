Schimbare majoră într-o țară NATO: ce se întâmplă cu serviciul militar obligatoriu

SURSA FOTO: Dreamstime „Adolescenții români au primit scrisori de recrutare în armată. Părinții sunt revoltați: Nu merg nici voluntar, nici cu arcanu”

Danemarca a început prima perioadă completă de recrutare după modificarea sistemului de serviciu militar obligatoriu, odată cu prezentarea a aproximativ 1.600 de recruți care vor efectua un stagiu de pregătire extins la unsprezece luni. Noul model marchează o schimbare importantă pentru Forțele de Apărare daneze, deoarece introduce participarea femeilor și bărbaților în condiții egale.

Prima serie completă de recruți din noul sistem s-a prezentat luni la unitățile de pregătire militară. Toți cei 1.600 de participanți sunt voluntari și au fost repartizați în 14 centre de instruire ale armatei, marinei și forțelor aeriene daneze.

Reforma are ca obiectiv creșterea capacității operaționale a Apărării Daneze și pregătirea recruților pentru atribuții mai complexe decât cele disponibile în vechiul sistem.

Noua perioadă de serviciu este mai lungă decât cea aplicată anterior, iar instruirea urmărește dezvoltarea unor competențe care pot fi utilizate în mai multe structuri militare, informează nordicdefencesector.com.

Decizia privind introducerea serviciului militar obligatoriu prelungit a fost anunțată anterior de autoritățile daneze, iar prima cohortă de instruire a început acum activitatea în noul format. Până la această schimbare, perioada standard de recrutare era, cu anumite excepții, de patru luni.

Începând din 2026, durata serviciului militar va fi, în cele mai multe cazuri, de unsprezece luni. Există însă structuri unde perioada va ajunge la douăsprezece luni, printre acestea numărându-se Garda Regală (Den Kongelige Livgarde), Regimentul de Husari de Gardă (Gardehusarregementet), recrutarea cibernetică și serviciul la bordul Iahtului Regal Dannebrog.

Odată cu această reformă începe și pregătirea locotenenților de recrutare. După un an de instruire, aceștia vor putea ocupa funcții de comandanți tactici pentru încă un an.

Aproximativ 20% dintre recruții din această serie sunt femei. Anterior, acestea puteau participa la recrutarea militară doar pe bază de voluntariat, însă noul sistem prevede includerea femeilor și bărbaților în aceleași condiții.

După o perioadă de pregătire de bază cuprinsă între trei și cinci luni, recruții vor putea primi atribuții operaționale în mai multe zone ale Apărării Daneze.

Printre acestea se află misiuni de gardă și pregătire, activități de patrulare în cadrul Comandamentului Operațiunilor Speciale (Specialoperationskommandoen), operarea dronelor în armată, activități de informații de luptă în marină și funcții de asistență radar în forțele aeriene. Generalul-șef al Apărării, Michael Hyldgaard, a declarat că noul sistem oferă tinerilor posibilitatea de a contribui la securitatea țării.

„Este o datorie comună să veghem asupra regatului și să contribuim la securitatea noastră colectivă. Prin recrutare, tinerilor li se oferă oportunitatea de a-și asuma responsabilitatea și de a aduce o contribuție care consolidează nu numai apărarea daneză, ci și societatea noastră în ansamblu”, spune generalul-șef al Apărării, Michael Hyldgaard, în comunicatul de presă al agenției.

Prin extinderea duratei serviciului, autoritățile daneze urmăresc ca recruții să poată fi integrați în mai multe domenii ale activității militare și să sprijine dezvoltarea capacităților de apărare.

Noul model de recrutare este conceput astfel încât militarii aflați în serviciu obligatoriu să poată prelua responsabilități suplimentare după perioada inițială de pregătire. În același timp, militarii profesioniști vor putea fi direcționați către activități care necesită niveluri mai ridicate de specializare.

„Extinderea serviciului militar obligatoriu face posibilă utilizarea recruților în roluri noi în cadrul capacităților noastre operaționale, contribuind astfel la creșterea mai rapidă a capacității operaționale. În același timp, soldații profesioniști pot fi eliberați pentru sarcini care necesită un grad mai mare de specializare”, spune Kenneth Strøm, șeful programului de recrutare, în comunicatul de presă.

Noua perioadă de recrutare reprezintă prima etapă completă de aplicare a sistemului extins, prin care Danemarca introduce un model de serviciu militar obligatoriu cu participare egală pentru femei și bărbați.