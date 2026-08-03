Nu mai ai voie să faci asta dacă ai animale. ANSVSA anunță reguli obligatorii în timpul caniculei

ANSVSA a transmis luni un set de măsuri obligatorii pentru crescătorii de animale, transportatori, autoritățile locale și deținătorii de animale de companie, în contextul temperaturilor extreme prognozate în România. Instituția solicită respectarea unor reguli stricte pentru prevenirea stresului termic și protejarea bunăstării animalelor. Printre măsurile impuse se numără interzicerea folosirii animalelor de tracțiune în intervalul 12:00–18:00, atunci când temperatura la umbră depășește 25 de grade Celsius.

ANSVSA a atras atenția că avertizările meteorologice privind temperaturile ridicate impun respectarea unor măsuri obligatorii de către crescătorii de animale, transportatori, autoritățile locale și deținătorii de animale de companie, pentru a preveni efectele stresului termic asupra animalelor.

Fermierii au obligația de a asigura adăposturi care să protejeze animalele de acțiunea directă a razelor solare, precum și cantități suficiente de apă potabilă și furaje, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Totodată, aceștia trebuie să verifice permanent funcționarea sistemelor de adăpare, furajare și ventilație.

„În contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile ridicate prognozate pentru perioada următoare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) atrage atenţia crescătorilor de animale, transportatorilor, autorităţilor locale şi deţinătorilor de animale de companie asupra obligaţiei de a respecta măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii şi bunăstării animalelor, precum şi pentru prevenirea apariţiei stresului termic”, se arată într-un comunicat al ANSVSA.

Instituția precizează că exploatarea animalelor utilizate pentru tracțiune sau alte activități de povară este interzisă între orele 12:00 și 18:00, dacă temperatura la umbră depășește pragul de 25 de grade Celsius.

Pe lângă adăposturile și rezervele de apă, crescătorii sunt obligați să verifice în permanență funcționarea instalațiilor de adăpare, furajare și ventilație, precum și existența echipamentelor de rezervă, în special a sistemelor de ventilație și a generatoarelor de energie electrică.

Pentru animalele crescute în aer liber, este obligatoriu accesul permanent la zone umbrite și la jgheaburi cu apă. În situațiile în care sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, fermierii trebuie să administreze manual și în mod regulat apa necesară animalelor.

În cazul apariției unor modificări ale stării de sănătate sau ale comportamentului animalelor, deținătorii au obligația de a solicita imediat intervenția medicului veterinar responsabil de supravegherea efectivelor din localitatea respectivă.

ANSVSA reamintește că administrațiile publice locale din zonele în care se desfășoară activități de transhumanță au responsabilități directe în gestionarea situațiilor generate de temperaturile extreme.

Autoritățile trebuie să cunoască situația efectivelor aflate pe raza administrativă, să informeze crescătorii cu privire la fenomenele meteorologice prognozate și să asigure, împreună cu fermierii, posibilități de colectare și neutralizare a deșeurilor de origine animală.

În plus, administrațiile locale trebuie să stabilească spații destinate retragerii animalelor în situații excepționale, astfel încât efectivele să poată fi protejate în condiții de siguranță.

Instituția transmite că animalele de companie ținute în exterior trebuie să aibă permanent la dispoziție apă potabilă proaspătă și adăpost împotriva razelor directe ale soarelui.

O atenție deosebită trebuie acordată și transportului acestora, deoarece temperaturile ridicate pot deveni fatale în spațiile închise.

„Nu lăsaţi niciodată animalele în autoturisme închise, chiar şi pentru perioade scurte, deoarece temperatura din interior poate creşte rapid şi poate pune viaţa acestora în pericol. De asemenea, asiguraţi permanent accesul la umbră şi apă, asiguraţi-vă că animalele sunt dezlegate, astfel încât să se poată deplasa liber către zone umbrite sau către sursele de apă, prevenind astfel riscul de supraîncălzire şi deshidratare”, se precizează în comunicatul ANSVSA.

Totodată, caii și poneii ținuți în aer liber trebuie să beneficieze permanent de adăpost umbrit, apă potabilă și hrană suficientă, corespunzătoare nevoilor lor.

ANSVSA subliniază că transportatorii au obligația legală de a preveni orice suferință inutilă a animalelor pe durata transportului, iar în perioadele caniculare recomandă efectuarea curselor pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții.

Înainte de plecare, aceștia trebuie să verifice condițiile de microclimat din mijlocul de transport, să planifice traseul astfel încât deplasarea să înceapă imediat după încărcarea animalelor, să reducă densitatea de încărcare cu 10-20%, în funcție de specie, talie, vârstă și stare fiziologică, precum și să dețină planuri de intervenție pentru situațiile în care transportul este întârziat după îmbarcare.

Pentru transporturile care depășesc opt ore, sistemele de ventilație trebuie să mențină temperatura din compartimentul animalelor între 5°C și 30°C pe întreaga durată a călătoriei, iar apa trebuie asigurată permanent.

ANSVSA a publicat și necesarul orientativ zilnic de apă pentru principalele specii de animale, în condiții de temperaturi ridicate:

vaci de lapte: 38-52 litri/zi;

bovine: 38 litri/zi;

cabaline: 20-45 litri/zi;

porcine: 4-11,5 litri/zi;

ovine: 6 litri/zi;

păsări de curte: aproximativ 0,5 litri/zi.

Instituția precizează că aceste cantități pot varia în funcție de vârsta și rasa animalelor, de starea fiziologică, precum și de temperatura și umiditatea mediului.