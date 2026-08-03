Oierii cer deblocarea exporturilor de ovine. Crescătorii solicită Guvernului un plan public și despăgubiri urgente

Oierii cer intervenția rapidă a autorităților pentru reluarea exporturilor de ovine și plata compensațiilor pentru pierderile acumulate. Clubul Fermierilor Români solicită Guvernului publicarea planului de măsuri promis după protestele crescătorilor de animale. Organizația avertizează că blocajul comercial afectează ferme care au generat anul trecut exporturi de peste 210 milioane de euro.

Oierii solicită autorităților un plan concret pentru deblocarea exporturilor de ovine, după protestul organizat de crescătorii de ovine și caprine în fața Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Clubul Fermierilor Români cere ca documentul anunțat de Guvern să fie prezentat public și să includă termene precise pentru aplicarea măsurilor.

Solicitarea vine într-un moment dificil pentru sectorul zootehnic, după ce România a înregistrat în 2025 un nivel record al exporturilor de ovine vii. Datele oficiale indică livrări de 56.562 de tone către state din afara Uniunii Europene, cu o valoare totală de 210.053.041 de euro.

Organizația profesională susține că fiecare zi în care exporturile rămân blocate generează pierderi suplimentare pentru exploatațiile agricole, prin creșterea costurilor de întreținere și prin afectarea contractelor comerciale deja stabilite.

Printre principalele revendicări ale crescătorilor se află reluarea exporturilor, compensarea integrală a pierderilor economice, vaccinarea împotriva antraxului suportată de stat, plata urgentă a despăgubirilor pentru pesta micilor rumegătoare și acordarea compensațiilor pentru pagubele produse de atacurile urșilor și lupilor.

Situația actuală afectează unul dintre sectoarele importante ale zootehniei românești, în condițiile în care exportul mieilor reprezintă principala sursă de venit pentru numeroase exploatații. Clubul Fermierilor Români atrage atenția că suspendarea comerțului pune presiune pe fermele care depind de valorificarea animalelor către piețele externe.

Potrivit organizației, blocajele comerciale provoacă mai multe efecte economice: cheltuieli suplimentare pentru furajare și întreținere, depășirea greutății solicitate de cumpărători, deprecierea animalelor, anularea unor contracte și pierderea unor parteneri externi.

Reprezentanții fermierilor consideră că mecanismul de compensare trebuie să țină cont de pierderile reale ale întregului sector afectat de restricții, inclusiv în cazul fermelor unde nu au fost identificate animale bolnave, dar care suportă consecințele măsurilor generale.

Discuțiile dintre reprezentanții crescătorilor și autorități au dus la anunțarea unui plan de măsuri pentru sprijinirea sectorului, însă conținutul acestuia nu a fost transmis încă organizațiilor profesionale. Documentul ar urma să fie analizat de un comitet de specialiști înainte de a fi înaintat Comisiei Europene.

Clubul Fermierilor Români solicită ca reprezentanții sectorului să fie implicați în elaborarea soluțiilor înainte de finalizarea măsurilor guvernamentale. Organizația cere transparență privind termenele de aplicare și sursele de finanțare disponibile.

Directorul Executiv al Clubului Fermierilor Români, Florian Ciolacu, susține că problema depășește nivelul unei dificultăți punctuale din agricultură și reprezintă o provocare economică națională.

„Este o problemă economică națională”, a transmis Florian Ciolacu, directorul Executiv al Clubului Fermierilor Români.

Acesta a solicitat un mecanism de compensare care să acopere pierderile reale ale fermierilor, precum și asumarea publică a unor termene pentru rezolvarea situației. Totodată, organizația cere Parlamentului adoptarea urgentă a proiectelor legislative necesare pentru plata despăgubirilor destinate fermierilor afectați de secetă.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii au anunțat că poartă discuții cu Guvernul și Comisia Europeană pentru identificarea fondurilor necesare compensării crescătorilor, însă până în prezent nu a fost comunicată o valoare exactă a sumelor disponibile.

Clubul Fermierilor Români solicită publicarea formulei de calcul, a sursei de finanțare și a calendarului de plată. Organizația atrage atenția că aproximativ 15 milioane de euro alocate României de Comisia Europeană pentru sprijinirea fermierilor sunt blocate în lipsa cadrului legislativ necesar.

Mesajul transmis de crescători este că sectorul are nevoie de măsuri care să permită continuarea activității economice, nu de intervenții limitate care nu rezolvă problemele structurale. Reprezentanții fermierilor susțin că zeci de mii de familii depind de creșterea animalelor și de accesul la piețele de export.

Vonica Maniu, președintele Asociației Uniunea Oierilor și fost președinte al Clubului Fermierilor Români, a subliniat că impactul blocajului este atât economic, cât și social, deoarece afectează comunități rurale și contribuția sectorului la securitatea alimentară.

„Fermierii vor să muncească, nu să fie asistați”, a declarat Vonica Maniu, președintele Asociației Uniunea Oierilor.

Potrivit acestuia, crescătorii solicită doar cadrul necesar pentru valorificarea animalelor și pentru menținerea activității fermelor într-un sector care contribuie prin producție și export la economia României.