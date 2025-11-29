Vizita a inclus o serie amplă de întâlniri oficiale, în care s-au discutat atât detalii operaționale privind viitoarele exporturi, cât și actualizări necesare în documentele sanitare veterinare folosite în comerțul bilateral. Cele două părți au analizat și procedurile administrative ce trebuie aliniate, astfel încât fluxul comercial să se desfășoare în condiții previzibile, conforme standardelor Uniunii Europene.

Potrivit ANSVSA, dialogul oficial a vizat subiecte de importanță majoră pentru exporturile românești:

-actualizarea certificatelor sanitare veterinare necesare exportului către Algeria;

-detalierea condițiilor sanitare veterinare aplicabile animalelor vii și produselor de origine animală;

-clarificarea aspectelor operaționale privind viitoarele transporturi comerciale;

-stabilirea responsabilităților fiecărei părți în procesul de export;

-definirea etapelor următoare pentru continuarea colaborării.

Autoritatea sanitar-veterinară subliniază că România este pregătită să susțină extinderea exporturilor, cu respectarea standardelor europene.

„Serviciile veterinare române şi-au exprimat sprijinul ferm pentru operaţiunile de export, pe baza unor condiţii sanitare veterinare clare şi predictibile, care să asigure un nivel ridicat de protecţie pentru sănătatea animală şi siguranţa alimentelor, în conformitate cu standardele Uniunii Europene”, se arată în comunicatul ANSVSA.

La rândul lor, reprezentanții algerieni au prezentat necesarul de importuri și interesul pentru colaborare tehnică, cu scopul de a adopta tehnologii moderne privind îngrășarea și valorificarea ovinelor.

La finalul discuțiilor, delegațiile au agreat o serie de concluzii care vor sta la baza extinderii schimburilor comerciale în perioada următoare. Printre acestea se numără:

-semnarea unui proces-verbal oficial,

-un acord de principiu care va fundamenta viitoarele contracte comerciale,

-angajamentul ambelor părți de a continua colaborarea într-un cadru profesional și transparent.

„Atmosfera discuţiilor a fost deschisă, constructivă şi orientată spre identificarea unor soluţii practice, ambele delegaţii exprimându-şi disponibilitatea de a continua colaborarea în condiţii de transparenţă, profesionalism şi respect reciproc”, afirmă ANSVSA.

În timpul deplasării, delegația ANSVSA a fost primită la sediul Ambasadei de către ambasadorul României în Algeria, Gruia Jacota. Diplomatul a apreciat buna cooperare dintre autoritate și actorii privați din domeniu, subliniind rolul esențial al acestor parteneriate în consolidarea relațiilor cu partea algeriană.

Acesta a remarcat colaborarea „excelentă” dintre ANSVSA și sectorul privat, care contribuie la întărirea încrederii și la deschiderea de noi oportunități comerciale într-un domeniu strategic pentru ambele state: securitatea alimentară și sănătatea animalelor.

ANSVSA subliniază că această misiune reprezintă un pas în consolidarea statutului României ca furnizor de încredere pe piețele internaționale, prin:

-capacitatea serviciilor veterinare de a asigura standarde ridicate,

-experiența autorităților în gestionarea exporturilor,

-implicarea mediului privat în respectarea cerințelor stricte ale țărilor importatoare.

„Prin această misiune, România îşi reafirmă rolul de furnizor de încredere de animale vii şi produse de origine animală, bazându-se pe competenţa serviciilor sale veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pe capacitatea mediului privat de a răspunde cerinţelor pieţelor externe”, punctează instituția.

Algeria este una dintre destinațiile importante pentru exporturile de ovine vii și carne de ovine provenite din România, având o cerere constantă pentru astfel de produse, inclusiv pentru consumul intern și pentru aprovizionarea lanțurilor comerciale.

De aceea, actualizarea certificatelor sanitare și armonizarea procedurilor sunt esențiale pentru menținerea ritmului exporturilor și deschiderea de noi rute comerciale.

Vizita ANSVSA marchează un nou pas în extinderea cooperării, într-un moment în care cererea internațională pentru produse zootehnice certificare la standarde europene este în creștere.