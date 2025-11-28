Florin Barbu avertizează că există riscul introducerii bolii în România prin produsele importate, în contextul în care în prezent doar 2-3% din carnea importată este verificată din cauza capacității reduse de control.

Analizele efectuate arată că foarte multe focare recente au apărut în gospodăriile populației, unde carnea de porc, inclusiv cea achiziționată din magazine, poate fi folosită în hrana animalelor, amestecată cu furaje și cereale, ceea ce poate contribui la răspândirea bolii. Ministrul a solicitat ANSVSA ca verificările să fie realizate și în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru a preveni introducerea pestei porcine africane în fermele din România.

„Am solicitat ANSVSA ca pentru fiecare lot de carne adus din import să se facă verificări privind pesta porcină. Există riscul ca din afara ţării să aducem boala în România. Să ştiţi că m-am aplecat foarte mult asupra acestui subiect şi am făcut numeroase analize la Ministerul Agriculturii, dar şi în teritoriu. Gândiţi-vă, de ce apare pesta porcină în gospodăria ţărănească? Poate exista un risc foarte mare de a importa carne de porc infestată”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru Agerpres.

România asigură în prezent aproximativ 52% din consumul intern de carne de porc, un progres semnificativ față de 2022, când gradul de autosuficiență era de 28%. În perioada 2020-2024, investițiile în sectorul de reproducție și îngrășare, susținute și prin fonduri europene, au permis producerea unui milion și jumătate de purcei în plus, reducând necesarul de import la aproximativ 50%. Ministrul a cerut ca peste 75% din carnea comercializată în magazine în perioada sărbătorilor să fie de proveniență românească, solicitare agreată de retailerii implicați.

„Avem un eşantion, de 2-3%, o marjă de a verifica şi de a lua analize. Din analizele făcute şi din ce am văzut în teritoriu, foarte multe focare în ultima perioadă au apărut în gospodăria ţărănească, ceea ce mă face să cred că foarte mulţi români, consumatori, cumpără această carne din magazinul de retail, o pregătesc acasă şi aşa cum se întâmplă – aşa se întâmpla şi la mine la ţară şi se întâmplă în continuare în mediul rural – majoritatea mâncărurilor preparate cu carne de porc, care nu este consumată în totalitate se dă la animale, la porc, se amestecă cu furaje, cu uruiala din porumb, grâu şi floarea-soarelui. Eu cred că aceasta este o posibilitate de a răspândi boala, care trebuie atent verificată. Mai ales în această perioadă, trebuie să eliminăm riscul de a aduce boli în fermele româneşti. De aceea am solicitat ANSVSA să facă o verificare clară şi în perioada următoare, în perioada sărbătorilor, să facă analize pe toate loturile de carne care intră din Uniunea Europeană pentru a nu aduce această boală în România”, a mai spus ministrul.

Conform datelor statistice, în 2024 România a importat carne de porc proaspătă, refrigerată sau congelată în valoare de peste un miliard de euro, în principal din Spania, Germania, Ungaria și Polonia.

„Institutul Naţional de Statistică arată foarte clar: dacă până în 2022 aveam la carnea de porc un grad de autosuficienţă de 28%, practic importam peste 70% din carnea de porc, anul acesta, prin investiţiile pe care le-am avut în ultimii doi ani la Ministerul Agriculturii, atât în sectorul de reproducţie – unde producem acum 1,5 milioane de purcei în plus – cât şi în sectorul de îngrăşare, prin programele din 2020-2024 finanţate prin fonduri europene, am ajuns la asigurarea consumului în proporţie de aproximativ 52% din producţia internă. Practic, acum importăm doar aproximativ 50% din carnea de porc”, a subliniat Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a precizat că ANSVSA și-a îndeplinit eficient atribuțiile în gestionarea pestei porcine africane, iar România urmează să fie clasificată în „zona roz”, ceea ce va permite exportul de produse procesate din carne de porc.

„Autoritatea Sanitară Veterinară şi-a făcut foarte bine treaba. De ce? Pentru că în perioada următoare noi o să trecem în ‘zona roz’. Toată ţara va trece şi atunci foarte mulţi procesatori pot exporta aceste produse, pentru că noi avem unităţi de procesare foarte bune. Şi mă bucură faptul că majoritatea procesatorilor se îndreaptă acum către fermele din România. Şi vă dau un exemplu: Elite integrează carnea de porc 100% de la Smithfield. Practic, este aceeaşi companie care integrează carnea de porc în unităţile de procesare. Acelaşi lucru se întâmplă în majoritatea unităţilor de procesare”, a subliniat ministrul.

Unitățile de procesare românești colaborează majoritar cu ferme autohtone, exemplul fiind Elite, care utilizează carnea de la Smithfield, iar produsele procesate în România sunt apreciate la export datorită calității superioare și etichetelor curate.

„Produsele pe care fermierii şi procesatorii noştri le fac sunt cu o etichetă foarte curată şi cu un gust foarte bun. De aceea au început produsele procesate în România să fie căutate la export”, a conchis acesta.

Potrivit datelor ANSVSA, în perioada 1 ianuarie-27 noiembrie, în România au fost confirmate 453 de focare de pestă porcină africană, dintre care 431 în gospodăriile populației și 22 în exploatații comerciale. În prezent, mai sunt active 47 de focare, 44 în gospodării și 3 în exploatații comerciale.