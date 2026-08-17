Aplicația e-Terra a fost repornită. Peste 165.000 de cereri depuse în doar patru zile

Aplicația e-Terra a revenit în funcțiune, însă reluarea activității a adus un val uriaș de solicitări la oficiile de cadastru. Peste 165.000 de cereri au fost înregistrate în doar patru zile, iar autoritățile avertizează că timpii de așteptare pot rămâne ridicați. Celelalte platforme ANCPI vor fi repornite etapizat, după verificări.

Aplicația de cadastru e-Terra este din nou funcțională, a anunțat luni, 17 august, Guvernul, după perioada în care sistemul nu a fost disponibil. Reluarea activității a dus la o creștere puternică a numărului de solicitări, peste 165.000 de cereri fiind înregistrate la nivelul oficiilor de cadastru în doar patru zile. Aproximativ 100.000 dintre acestea au fost deja soluționate.

În perioada 11 august-14 august, la nivelul tuturor oficiilor de cadastru au fost înregistrate 165.146 de cereri, pe fondul reluării activității după indisponibilitatea aplicației e-Terra. Numai pe 14 august au fost depuse 31.608 solicitări. Dintre ele, 9.584 au vizat eliberarea extraselor de carte funciară pentru informare, iar alte 5.919 au fost cereri pentru extrase de carte funciară necesare autentificării.

Guvernul explică volumul ridicat de solicitări prin acumularea cererilor în perioada în care aplicația e-Terra nu a fost disponibilă. Autoritățile estimează că această situație poate continua să genereze timpi mai mari de așteptare până la recuperarea activității restante.

În intervalul 11 august-17 august, aproximativ 100.000 de cereri au fost soluționate. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) lucrează în prezent pentru recuperarea activității restante și revenirea la fluxurile normale de lucru, cu respectarea termenelor și procedurilor legale.

Potrivit Guvernului, volumul mare de solicitări este gestionat prin măsuri menite să fluidizeze procesarea și să reducă timpul de așteptare. Autoritățile precizează că, în funcție de gradul de încărcare a sistemului, sunt implementate măsuri pentru optimizarea performanței aplicației și pentru accelerarea soluționării cererilor.

În aplicația e-Terra poate fi efectuată și plata cu cardul, în situațiile în care serviciul solicitat și fluxul aferent permit această modalitate de plată.

Revenirea aplicației la funcționare nu înseamnă însă că toate solicitările vor fi procesate imediat. Numărul ridicat de cereri depuse într-un interval scurt poate provoca în continuare întârzieri atât la accesarea sistemului, cât și la soluționarea anumitor solicitări.

Echipele tehnice și operaționale monitorizează permanent funcționarea aplicației și nivelul de încărcare al oficiilor teritoriale. ANCPI acordă prioritate soluționării activității restante și urmărește reducerea treptată a numărului de cereri acumulate.

Deocamdată, revenirea la funcționare vizează doar sistemul integrat e-Terra. Celelalte platforme online administrate de ANCPI nu au fost încă repornite. Printre acestea se numără Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal.

Potrivit Guvernului, aceste platforme urmează să fie repuse în funcțiune etapizat, după finalizarea verificărilor necesare. Autoritățile au precizat că reluarea activității fiecărui sistem va fi anunțată în prealabil partenerilor și publicului, prin canalele oficiale de comunicare.

Pentru informații și probleme legate de accesarea sau utilizarea aplicației e-Terra, ANCPI pune la dispoziția utilizatorilor trei numere de Call Center. Instituția recomandă apelarea acestor servicii pentru obținerea de informații și asistență și îi îndeamnă pe utilizatori să evite deplasările suplimentare la sediile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară atunci când situațiile pot fi soluționate telefonic.

ANCPI va comunica separat repunerea în funcțiune a celorlalte sisteme informatice, pe măsură ce verificările tehnice necesare vor fi finalizate.