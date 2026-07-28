Origin estimează că încălcarea securității datelor a afectat aproximativ 900.000 de clienți actuali și foști. Cum îți poți proteja datele

Origin Energy a anunțat că aproximativ 900.000 de clienți actuali și foști au fost afectați de un incident de securitate cibernetică, în urma unei analize preliminare. Compania a început notificarea persoanelor vizate și a extins măsurile de asistență pentru clienți. Cazul este investigat de autoritățile australiene, iar ancheta penală este în desfășurare. Incidentul reprezintă una dintre cele mai ample breșe de date raportate recent în sectorul energetic din Australia.

Origin Energy a anunțat că investigația preliminară privind incidentul de securitate cibernetică a arătat că informațiile personale ale aproximativ 900.000 de clienți actuali și foști au fost accesate fără autorizație. Dimensiunea incidentului îl plasează printre cele mai importante cazuri recente de compromitere a datelor care au vizat un furnizor australian din domeniul energiei.

Compania a precizat că evaluarea situației este în desfășurare, iar amploarea exactă a incidentului continuă să fie analizată de specialiști. În paralel, Origin a început să contacteze persoanele ale căror date au fost accesate și a extins serviciile de asistență dedicate acestora.

„Prioritatea noastră imediată este să îi sprijinim pe clienții afectați”, a transmis directorul executiv Frank Calabria, după ce și-a cerut scuze pentru incident.

Compania a anunțat că a mobilizat echipe specializate în securitate cibernetică și investigații criminalistice digitale pentru a limita efectele incidentului și pentru a consolida protecția sistemelor informatice, scriu cei de la oilprice.com.

Totodată, Origin colaborează cu Centrul Australian de Securitate Cibernetică, Biroul Național de Securitate Cibernetică, Poliția Federală Australiană și a notificat Biroul Comisarului Australian pentru Informații cu privire la incident.

Reprezentanții companiei au precizat că ancheta tehnică și cea penală se desfășoară simultan, motiv pentru care informațiile făcute publice rămân limitate până la finalizarea verificărilor.

Origin a explicat că monitoriza o posibilă amenințare informatică încă de la începutul lunii iulie. Pe baza informațiilor disponibile la acel moment, compania a apreciat inițial că riscul nu era credibil.

Situația s-a schimbat pe 22 iulie, când au apărut noi informații care indicau posibilitatea producerii unui incident de securitate. În urma acestor date, Origin a decis să informeze imediat piața și clienții, ca măsură de precauție.

Compania a subliniat că dosarul face în continuare obiectul unei anchete penale active, ceea ce restrânge nivelul de detaliu pe care îl poate comunica public în această etapă.

Origin a transmis recomandări tuturor clienților, inclusiv celor care nu au fost identificați până în prezent printre persoanele afectate, cerându-le să manifeste prudență în fața tentativelor de phishing și a altor forme de fraudă informatică.

Compania recomandă evitarea accesării linkurilor primite din surse nesolicitate, verificarea tuturor comunicărilor prin canalele oficiale, nepartajarea parolelor sau a datelor financiare și activarea autentificării în doi pași acolo unde această opțiune este disponibilă.

Incidentul are loc într-un context în care organizațiile din Australia sunt supuse unei monitorizări tot mai stricte în privința securității cibernetice, după o serie de atacuri informatice de amploare din ultimii ani. Aceste evenimente au determinat autoritățile să înăsprească cerințele privind raportarea incidentelor și protejarea datelor clienților.

Incidentul raportat de Origin se înscrie într-un context mai amplu, în care atacurile cibernetice și breșele de securitate afectează tot mai frecvent companii private și instituții publice din întreaga lume. Nici România nu a fost ocolită de astfel de incidente, autoritățile și organizațiile fiind nevoite să își consolideze măsurile de protecție a datelor.

În ultimii ani, mai multe instituții și organizații din România au devenit ținta atacurilor informatice. Printre cele mai cunoscute cazuri se numără atacul cibernetic asupra Camerei Deputaților, în urma căruia au fost compromise documente interne, dar și atacurile de tip ransomware care au afectat unități medicale, provocând blocarea temporară a unor sisteme informatice și perturbarea activității.

Cel mai recent incident major a vizat sistemul informatic al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). La mijlocul lunii iulie 2026, instituția a fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware, care a dus la blocarea aplicației e-Terra și la suspendarea tranzacțiilor imobiliare la nivel național. Potrivit autorităților, atacatorii au criptat și au șters parțial infrastructura de virtualizare, afectând funcționarea sistemelor informatice.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile române investighează cazul împreună cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și experți internaționali. Acest nou incident a readus în atenție vulnerabilitățile infrastructurilor digitale și necesitatea consolidării măsurilor de protecție, în contextul în care atacurile informatice devin tot mai sofisticate și mai frecvente.