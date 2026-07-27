SRI investește într-un antivirus de tip militar. Noua platformă vizează atacurile hackerilor de elită și ajunge la 45 de milioane de euro

SRI a lansat o licitație pentru dezvoltarea unei platforme informatice avansate destinate identificării și analizării atacurilor cibernetice complexe. Contractul are o valoare maximă de 235 de milioane de lei și va fi derulat prin Centrul Național Cyberint. Proiectul urmărește crearea unui sistem capabil să detecteze amenințări informatice de tip APT, considerate printre cele mai sofisticate la nivel mondial. Finanțarea provine din fonduri europene și din bugetul instituției.

SRI, prin Centrul Național Cyberint, a lansat procedura de achiziție pentru dezvoltarea și implementarea Platformei APT-AV, un sistem informatic destinat identificării, izolării și analizării amenințărilor informatice de tip malware avansat. Contractul scos la licitație are o valoare maximă de 235 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 45 de milioane de euro.

Potrivit informațiilor prezentate de instituție, proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unei infrastructuri software capabile să identifice atacurile informatice sofisticate, care nu pot fi detectate prin soluțiile antivirus utilizate în mod obișnuit.

Conform explicațiilor oferite de SRI, cele mai periculoase amenințări din prezent nu mai provin din atacuri izolate ale hackerilor ocazionali, ci din operațiuni de tip APT (Advanced Persistent Threats). Acestea sunt campanii complexe, desfășurate pe termen lung, organizate frecvent de grupări susținute de state sau de rețele de criminalitate informatică bine finanțate, care folosesc programe malware dezvoltate special pentru a evita detectarea de către soluțiile clasice de securitate.

Platforma APT-AV este concepută pentru a identifica astfel de amenințări înainte ca acestea să afecteze infrastructurile critice și sistemele informatice esențiale ale statului.

Documentația de atribuire arată că operatorul economic desemnat câștigător va trebui să furnizeze un pachet complet de servicii software și de integrare pentru noua platformă.

Acesta va avea obligația de a proiecta și dezvolta aplicații dedicate analizei comportamentale a fișierelor suspecte, inclusiv medii de tip sandbox de mare viteză, aplicații de detecție euristică și soluții pentru inspectarea aprofundată a codului informatic.

Totodată, contractul include implementarea și integrarea tuturor componentelor pe infrastructura hardware alocată proiectului, astfel încât noua platformă să funcționeze împreună cu sistemele de securitate cibernetică deja existente.

Documentația mai prevede testarea performanțelor în condiții de stres cibernetic, prin procesarea unor volume foarte mari de date în timp real, pentru verificarea capacității de detecție și analiză.

Pe lângă dezvoltarea și implementarea platformei, contractul include instruirea specialiștilor care vor opera sistemul, precum și asigurarea serviciilor de suport tehnic pe perioada de garanție.

Proiectul beneficiază de un buget total aprobat de Guvern în valoare de 285,46 milioane de lei. Finanțarea este asigurată din două surse principale: fonduri europene nerambursabile prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027 și fonduri alocate din bugetul SRI.

Prin această investiție, instituția urmărește consolidarea capacității de apărare împotriva atacurilor informatice avansate și dezvoltarea unor instrumente capabile să răspundă amenințărilor cibernetice care vizează infrastructurile critice și sistemele informatice de interes național.