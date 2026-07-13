România, vizată de atacuri cibernetice atribuite Rusiei. MAE salută noile sancțiuni ale UE și Marii Britanii

Ministerul Afacerilor Externe anunță că România s-a numărat printre statele vizate de activități cibernetice ostile atribuite grupării APT TURLA, asociată Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB). Reacția Bucureștiului vine în contextul în care Uniunea Europeană și Regatul Unit au decis să impună noi sancțiuni împotriva persoanelor și entităților considerate responsabile de astfel de operațiuni desfășurate împotriva statelor europene și a aliaților NATO.

Ministerul Afacerilor Externe transmite că România se alătură celorlalte state membre ale Uniunii Europene și partenerilor euro-atlantici în condamnarea activităților cibernetice desfășurate de grupări aflate sub controlul Centrului 16 al FSB, între care și APT TURLA.

Potrivit instituției, și România s-a aflat printre țintele acestor operațiuni informatice, la fel ca alte state membre ale Uniunii Europene și ale NATO.

„Aceste activităţi se încadrează într-un tipar deja cunoscut la nivel european şi euro-atlantic, caracterizat de utilizarea, de către Federaţia Rusă, a unui ecosistem cibernetic complex, care include atât instituţii de stat, precum serviciile de informaţii, cât şi actori nestatali (grupări infracţionale, hacktivists, companii private). Scopurile acestor acţiuni destabilizatoare variază de la exfiltrarea de date sensibile la perturbarea infrastructurii critice şi a serviciilor publice”, explică Ministerul de Externe.

În evaluarea autorităților române, aceste operațiuni nu reprezintă incidente izolate, ci fac parte dintr-o strategie mai amplă prin care Federația Rusă utilizează atât structuri oficiale, cât și grupări afiliate pentru desfășurarea unor acțiuni hibride împotriva statelor occidentale.

Ministerul de Externe susține că activitățile desfășurate de actorii implicați în aceste operațiuni încalcă normele internaționale privind comportamentul responsabil al statelor în spațiul cibernetic.

„Acţiunile cibernetice ostile ale unor instituţii ale Federaţiei Ruse şi coluziunea statului rus cu grupări infracţionale demonstrează ignorarea în continuare, de către Federaţia Rusă, a normelor şi principiilor internaţionale privind comportamentul statal responsabil în spaţiul cibernetic, aşa cum a fost definit la nivelul ONU”, se arată într-un comunicat al MAE.

Ministerul apreciază că aceste atacuri reprezintă o componentă a campaniei hibride desfășurate de Moscova împotriva statelor occidentale.

„Totodată, activităţile cibernetice ostile ale actorilor din acest ecosistem reprezintă o componentă importantă a campaniei hibride desfăşurate cu intensitate sporită de Federaţia Rusă împotriva statelor membre UE şi NATO şi a partenerilor acestora. Obiectivele acestei campanii includ subminarea stabilităţii ţărilor vizate, crearea de diviziuni la nivel naţional şi în cadrul NATO şi al UE, testarea unităţii şi coeziunii celor două organizaţii, precum şi descurajarea sprijinului acordat Ucrainei”.

În paralel cu reacția Bucureștiului, Uniunea Europeană și Regatul Unit au anunțat noi măsuri restrictive împotriva unor persoane și entități considerate implicate în activități cibernetice desfășurate în interesul Federației Ruse.

Ministerul Afacerilor Externe afirmă că susține aceste decizii și cere Moscovei încetarea acțiunilor considerate ostile.

„Salutăm măsurile restrictive suplimentare impuse de UE şi UK împotriva unor entităţi şi persoane care facilitează activităţile cibernetice ostile ale Federaţiei Ruse. Cerem Federaţiei Ruse să înceteze aceste acţiuni destabilizatoare şi să-şi respecte obligaţiile internaţionale”, subliniază Ministerul de Externe.

Totodată, instituția transmite că România va continua să coopereze cu statele aliate pentru prevenirea și combaterea amenințărilor cibernetice.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat și un nou demers realizat la nivel european.

Potrivit instituției, România a furnizat informații privind persoane suspectate că au desfășurat atacuri informatice prin intermediul platformei Noname, iar în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe a fost confirmată validitatea juridică a propunerii formulate de țara noastră pentru introducerea unor sancțiuni europene împotriva acestei platforme.

Conform MAE, platforma Noname este responsabilă de mai multe atacuri cibernetice care au vizat obiective din România, iar procedura europeană continuă prin consultarea statelor membre înainte de adoptarea oficială a măsurilor restrictive.

„România nu lasă fără reacţie nici un fel de intruziuni cibernetice ori de altă natură întreprinse împotriva unor obiective din jurisdicţia sa”, subliniază ministerul.

MAE precizează că acest demers a fost posibil în urma cooperării cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică și cu partenerii europeni, în cadrul eforturilor comune de combatere a amenințărilor informatice.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, APT (Advanced Persistent Threat) TURLA este o grupare atribuită Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse și este activă de cel puțin două decenii.

Gruparea este considerată una dintre cele mai sofisticate la nivel mondial în domeniul spionajului cibernetic, fiind specializată în compromiterea pe termen lung a unor instituții și organizații din domenii precum administrația publică, diplomația, apărarea, cercetarea, educația și industria farmaceutică.