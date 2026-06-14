Marea Britanie a interceptat un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei. Este prima operațiune de acest fel de la începutul războiului (VIDEO)

Marea Britanie a anunțat interceptarea unui petrolier asociat așa-numitei „flote fantomă” folosite de Rusia pentru exportul de petrol. Operațiunea s-a desfășurat în Canalul Mânecii și reprezintă prima acțiune de acest tip întreprinsă de autoritățile britanice de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Autoritățile de la Londra susțin că măsura urmărește limitarea veniturilor pe care Moscova le obține din exporturile de petrol, în condițiile în care Rusia continuă să utilizeze sute de nave pentru a evita sancțiunile occidentale.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, petrolierul Smyrtos, care naviga sub pavilionul Camerunului, a fost interceptat în noaptea de sâmbătă spre duminică în Canalul Mânecii.

Operațiunea a fost realizată de comandouri ale Royal Marines și de ofițeri ai Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (NCA). Acțiunea a beneficiat de sprijin aerian și naval important, inclusiv din partea unor elicoptere Chinook, Merlin și Wildcat, a unui avion de patrulare P-8 al Forțelor Aeriene Regale și a navelor HMS Sutherland și HMS Ledbury.

După finalizarea operațiunii, petrolierul a fost plasat sub controlul autorităților britanice și urmează să fie ancorat în apropierea coastei de sud a Angliei. Oficialii au precizat că nava va fi monitorizată pentru eventuale probleme de siguranță sau de mediu, transmite Politico.

Ministerul Apărării a menționat că intervenția a fost realizată în conformitate cu legislația maritimă internațională.

Despite Putin’s best efforts to evade sanctions, we will not let him get away with it. pic.twitter.com/IIW3Cv2ENQ — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că operațiunea reprezintă o nouă lovitură aplicată Rusiei și un semnal pentru cei care contribuie la finanțarea războiului din Ucraina, scrie Euronews.

La rândul său, ministrul britanic al Apărării, Dan Jarvis, a afirmat că Rusia se bazează pe această rețea de petroliere pentru a susține conflictul din Ucraina și că interceptarea navei afectează capacitatea Moscovei de a genera venituri.

Potrivit autorităților occidentale, Rusia utilizează o rețea formată din peste 700 de petroliere pentru a transporta aproximativ trei sferturi din exporturile sale de petrol. Aceste nave operează prin intermediul unor structuri complexe de proprietate, folosesc pavilioane de complezență și companii de asigurare mai puțin cunoscute pentru a evita restricțiile impuse de statele occidentale.

După introducerea plafonului de preț pentru petrolul rusesc de către statele G7 în 2022, această flotă a devenit una dintre principalele metode prin care Rusia continuă să exporte hidrocarburi către piețele internaționale.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a mulțumit Marii Britanii pentru intervenție și a apreciat că fiecare navă oprită înseamnă mai puține resurse financiare pentru mașina de război a Rusiei.

Potrivit Direcției Principale de Informații a Ucrainei, petrolierul Smyrtos opera în mod obișnuit din portul rusesc Kozmino și exporta produse petroliere încă din martie 2025.

Interceptarea navei vine într-un moment în care statele europene adoptă o abordare mai fermă față de flota fantomă a Rusiei. În ultimii ani, Franța, Estonia și Finlanda au desfășurat la rândul lor operațiuni de verificare și control asupra unor nave suspectate că participă la evitarea sancțiunilor internaționale.

Uniunea Europeană și Regatul Unit au impus până în prezent sancțiuni pentru peste 600 de nave asociate rețelei folosite de Rusia pentru exporturile de petrol.

Operațiunea din Canalul Mânecii marchează astfel o schimbare importantă în poziția Londrei, care până acum evitase confiscarea unor astfel de nave inclusiv din cauza costurilor ridicate de întreținere și administrare după sechestrare.