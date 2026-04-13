Autoritățile maritime din Malaezia au desfășurat o operațiune de amploare în zona Bagan Ajam, unde două tancuri petroliere au fost interceptate și reținute. Potrivit agenției de presă Bernama, care citează Agenția de Aplicare a Legii Maritime (MMEA), navele au fost oprite sub acuzația gravă de transport ilegal de produse petroliere.

Cantitatea confiscată: Aproximativ 700.000 de litri de motorină de tip Euro-5 , un combustibil de înaltă calitate ecologică, transportat fără autorizațiile necesare.

Echipajul: La bordul celor două nave se aflau 22 de marinari de diverse naționalități, printre care cetățeni din Malaezia, Myanmar, Rusia, Filipine și Indonezia.

Stadiul anchetei: Toți membrii echipajului au fost aduși la țărm pentru interogatorii, în timp ce navele rămân sub sechestru până la finalizarea cercetărilor oficiale.

În paralel cu evenimentele din Asia, Garda de Coastă a Suediei a intervenit în apele teritoriale nordice, reținând un cargou care efectua o cursă între Rusia și Spania.

Nava, care navighează sub pavilion panamez, a intrat în vizorul autorităților suedeze din cauza unor încălcări ale normelor de protecție a mediului. Conform primelor informații, echipajul este acuzat că ar fi deversat praf de cărbune direct în mare, un gest care încalcă protocoalele internaționale stricte privind poluarea apelor.

Căpitanul navei urmează să fie pus sub acuzare, autoritățile suedeze subliniind că nu vor tolera nicio abatere care pune în pericol ecosistemul marin. Incidentul subliniază vigilența sporită a statelor europene față de navele care tranzitează rutele dinspre porturile rusești către Europa de Vest.

Aceste rețineri succesive semnalează o tendință globală de înăsprire a controalelor maritime. Fie că este vorba despre combaterea comerțului ilicit cu motorină în Asia de Sud-Est sau despre protejarea mediului în apele europene, mesajul autorităților este clar: conformitatea documentelor și respectarea normelor ecologice sunt prioritare.

Pentru operatorii maritimi și echipaje, aceste cazuri servesc drept avertisment privind riscurile juridice și financiare imense la care se expun în lipsa unei transparențe totale în operațiunile de transport.