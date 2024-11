MAE: Suedia reintroduce controlul la frontieră din 12 noiembrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) adresează un mesaj celor care călătoresc sau au planuri de a se deplasa în Regatul Suediei, avertizându-i despre decizia autorităților suedeze de a reintroduce controlul la frontierele interne ale statului, valabil între 12 noiembrie 2024 și 11 mai 2025.

În acest context, MAE sugerează ca cetățenii români să fie conștienți de necesitatea de a avea întotdeauna asupra lor un act de identitate valabil – fie pașaport, fie carte de identitate națională – pe durata călătoriilor către și dinspre Suedia.

Pentru orice asistență consulară, cetățenii români pot contacta Ambasada României la Stockholm la numărul +468205674, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS). În caz de urgență, pentru situații speciale, există și un număr de urgență al misiunii diplomatice: +46 722 511453.

Pentru informații suplimentare, Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea site-urilor oficiale stockholm.mae.ro și www.mae.ro.

Conform unei decizii anterioare a autorităților de la Stockholm, Suedia a implementat controale la frontiera internă între 12 mai și 11 noiembrie 2024.

Securitatea este motivul pentru introducerea controlului

Conform unui anunț oficial de pe site-ul Guvernului Suediei, autoritățile au decis reintroducerea controalelor la frontierele interne ale Suediei între 12 noiembrie 2023 și 11 mai 2024, ca urmare a unei evaluări privind amenințările grave la adresa ordinii publice și securității interne.

Suedia se confruntă cu o situație de securitate în deteriorare, iar în august 2023, Serviciul Suedez de Securitate a crescut nivelul de amenințare teroristă de la 3 („elevat”) la 4 („înalt”).

Guvernul suedez a considerat că reintroducerea controlului la frontieră este o măsură necesară pentru a identifica persoanele care ar putea reprezenta o amenințare la securitatea internă sau la ordinea publică. Măsura este conformă cu legislația UE și va fi implementată de autoritățile de poliție suedeze, adaptată la necesitățile actuale.

De la neutralitate la NATO

Deși politica de neutralitate a Suediei are o istorie lungă, aceasta nu a fost constantă. În 1994, Suedia a aderat la Parteneriatul pentru Pace al NATO, iar în 1995 a devenit membru al Uniunii Europene, renunțând la neutralitate. În același an, trupele suedeze au servit sub comandă NATO în Bosnia și Herțegovina. Aderarea la NATO marchează o schimbare majoră în politica Suediei, fiind pasul final al unui proces îndelungat de renunțare la neutralitate.