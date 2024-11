Revelion 2025: Destinații și petreceri spectaculoase pentru un nou an memorabil în România

De la munții încărcați de zăpadă ai Brașovului, la rafinamentul petrecerilor din București și până la oaza de relaxare din Băile Herculane, România vă așteaptă în acest an cu oferte unice de Revelion.

Descoperiți cele mai tentante oferte și alegeți locația perfectă pentru a intra în 2025 în stil și eleganță.

Poiana Brașov – lux și distracție la Hotel Alpin

În Poiana Brașov, Hotel Alpin a pregătit o serie de pachete de Revelion pentru cupluri ce includ cazare pentru 4 nopți, în perioada 30 decembrie 2024 – 3 ianuarie 2025, alături de servicii complete pentru un sejur de neuitat:

Cameră dublă Economy: 11.869 LEI / 2 persoane

Cameră dublă Standard: 13.856 LEI / 2 persoane

Economic Junior Suite: 15.842 LEI / 2 persoane

Cameră dublă Deluxe: 15.842 LEI / 2 persoane

Fiecare pachet include demipensiune, cu mic dejun și cine tematice în fiecare seară, acces complet la spa și un Mega-Show de Cabaret pe 31 decembrie, perfect pentru o noapte de Revelion de neuitat în inima munților.

Predeal – petrecere tradițională la Hotel Carpați

La Hotel Carpați din Predeal, pachetele de Revelion de 3 nopți (30 decembrie – 2 ianuarie) sunt create special pentru a combina tradițiile românești cu modernitatea. Oaspeții pot opta între:

Cameră dublă: 5.000 LEI / 2 persoane

Suită: 5.500 LEI / 2 persoane

Garsonieră: 5.850 LEI / 2 persoane

Toate pachetele includ mic dejun, acces la spa, o cină tradițională cu foc de tabără pe 30 decembrie, Cina Festivă de Revelion cu muzică live pe 31 decembrie, un brunch pe 1 ianuarie și o Cină de Carnaval. Acest pachet promite o experiență de Revelion plină de farmec montan și veselie autentică.

Băile Herculane – relaxare și eleganță în aer curat

Dacă sunteți în căutarea unei escapade liniștite și elegante, Băile Herculane vă propune două opțiuni:

Hotel Diana: 3.934 LEI / 2 persoane pentru 3 nopți, în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie. Oferta include cazare într-o cameră dublă Diviana, pachet de mese tip bufet suedez, cine festive pe 31 decembrie și 1 ianuarie cu muzică live și acces la spa.

Minerva Grand: 6.250 LEI / 2 persoane pentru 3 nopți, între 30 decembrie – 2 ianuarie. Aici, oaspeții beneficiază de cazare într-un apartament cu pensiune completă, vinul casei la carafă, băuturi extra pentru Revelion și Carnaval, muzică live și acces la spa.

Pentru o atmosferă de Revelion elegantă și relaxantă, Băile Herculane este destinația ideală.

București – petreceri glamour pentru un Revelion de neuitat

În Capitală, locațiile de top promit evenimente spectaculoase, meniuri festive și o atmosferă inedită:

Casa Românească Otopeni și Casa Românească Ateneu

Ambele locații organizează petreceri fabuloase, cu preparate delicioase, open bar și muzică live:

Otopeni: Invitați speciali Ionuț Galani & Band, Mihai Bajinaru și Taraful Casa Românească.

Ateneu: Atmosfera vibrantă din Piața Romană va fi întreținută de Mihai Bajinaru.

Revelion Părinţi şi Copii la Palatul Ghica Tei

Pentru cei care să-şi petreacă Revelionul împreună cu copiii, Palatul Ghica Tei din inima Capitalei oferă soluţia perfectă – Revelionul Copiilor 2025.

Cei mici vor avea parte de o sală de joacă specială în noaptea de Revelion, unde vor avea acces la un bufet exclusiv cu mâncăruri special pregătite pentru ei, iar părinții sunt întotdeauna bineveniți să treacă să îi vadă sau chiar să se alăture distracției.

Preţurile încep de la 595 lei pentru adulţi şi de la 295 lei pentru cei mici.

Revelion la Arenele Romane

Cei care preferă să se simtă ca în club în noaptea dintre ani pot lua un bilet la evenimentul organizat la Arenele Romane.

Dacă vă luaţi din timp un bilet, vă va costa 470 de lei. Atenţie, numărul acestor bilete este limitat. Altfel, preţul este de 670 de lei.

Revelion giugiuc la Hanul lui Manuc

Nu mai este foarte mult timp și trebuie sa te decizi ce vei face în noaptea dintre ani. Noi îți propunem să sărbătorim împreună intrarea in 2025, cum altfel decât cu un bairam pe cinste, unul giugic, așa cum se cuvine, transmit reprezentanţii celebrei locaţii din Bucureşti.

Atmosfera va fi întreţinută de DJ Pasha, dar şi de Taraful Hanu’ lui Manuc. Preţul este de 790 de lei, iar copiii beneficiază de anumite reduceri în funcţie de vârstă.

Bal Vienez la Caru’ cu Bere

Cel mai vechi și frumos bal al Bucureștiului din noaptea în care cu toții ne vom despărți de iluzii și vom întâlni speranța și visul!

Se spune că fiecare oraș are un suflet al lui. Și Bucureștiul îl are pe al lui și-l poți căuta unde vrei tu, dar nicăieri nu-l vei simți mai bine decât la Caru’ cu Bere, locul în care poți petrece Noul An alături de noi, cum nu s-a mai pomenit.

Și de Revelionul acesta, la Caru‘ cu Bere o să fie, de fapt, două revelioane: unul sus, în Salon, mai sobru, și unul jos, la Cramă, cu dansuri și hore populare, cu taraf și chiuială, transmit reprezentanţii restaurantului. Preţul este de 1.000 de lei pentru adulţi, 300 de lei pentru copiii sub 10 ani şi 500 de lei pentru cei între 10 şi 18 ani.

Noor Events

Petrecere spectaculoasă la Noor Events din Popești-Leordeni (Splaiul Unirii 9D), unde vă așteaptă un meniu deosebit și un program artistic de top, plus surprize pentru copii.

Teatru La Călinescu

Întoarceți-vă în eleganța anilor ’20 la Teatru La Călinescu! Cu muzică live de la 2NormaL, Meet TheGreeks și DJ Ali, open bar și preparate festive, această locație promite o noapte în stil vintage. Totul va fi organizat pe Șoseaua Kiseleff nr. 32.

Ancora Restaurant

O seară de jazz cu Sorina Rotaru, perfectă pentru iubitorii de muzică live, la preț de 855 RON/persoană (early booking cu discount de 10%). Situat pe Șoseaua Nordului nr. 7-9, București.

La Nașu

Pentru un Revelion tradițional românesc, La Nașu oferă un meniu bogat cu aperitive, somon la grătar, open bar și muzică bună la prețul de 480 RON/persoană.

Mavro Events

Petrecerea de Revelion la Mavro Events include muzică live, meniu festiv, și două saloane: Salonul Gold cu formația Răzvan Lovin și Salonul Deluxe cu Viorel Brad și Paul Nicolae. Prețul: 550 LEI/persoană.

Bellagio Villa

Alegeți între ballroom (550 LEI), terasa acoperită și încălzită (600 LEI), sau salonul parter (650 LEI), cu DJ Florin, orchestra live și invitați speciali Anda Mareș și maestrul Dorel. Adresa: str. Vrejului nr. 21, sector 3, București.

Caboo Events

La Caboo Events veți sărbători Revelionul într-o atmosferă unică cu meniu all-inclusive și dans până în zori. Prețul biletelor este de 650 LEI/persoană.

Nu mai stați pe gânduri – locurile sunt limitate și oferta de Revelion din acest an promite o intrare în 2025 spectaculoasă, fie că sunteți la munte, la spa sau în mijlocul petrecerilor de la București!