Guvernul României va introduce o indemnizație lunară de solidaritate pentru persoanele cu handicap

Guvernul României a aprobat o ordonanță prin care modifică legea despre protecția drepturilor persoanelor cu handicap. Prin această modificare, de la 1 ianuarie 2025, persoanele cu handicap grav, cu handicap accentuat sau cu handicap vizual grav, care sunt și pensionari la limita de vârstă, vor primi o indemnizație lunară specială, numită „indemnizație de solidaritate”.

Suma acestei indemnizații va depinde de pensia persoanei și va crește în fiecare an în luna ianuarie, în funcție de un indicator social (ISR), la care se adaugă și 50% din creșterea salariului mediu brut din anul anterior.

În plus, persoanele cu handicap grav, accentuat sau vizual grav care devin pensionari după 1 ianuarie 2025 vor primi puncte de sprijin pentru fiecare an în care au cotizat la pensie. Mai exact, pentru fiecare an lucrat cu handicap grav sau vizual grav vor primi un punct de sprijin, iar pentru fiecare an lucrat cu handicap accentuat vor primi 0,5 puncte de sprijin.

Valoarea unui punct de sprijin acordat pentru anii de muncă în condiții de handicap reprezintă 0,125 din indicatorul social de referință (ISR). Noile beneficii vor fi oferite de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, care va folosi informațiile de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Guvernul României dorește o protecție socială mai corectă pentru aceste persoane

Potrivit Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), pentru a sprijini mai bine integrarea persoanelor cu dizabilități, Guvernul României a decis ca angajatorii să demonstreze că au cerut sprijin organizațiilor specializate pentru a angaja persoane cu dizabilități. Prin aceste măsuri se dorește o protecție socială mai corectă și sprijinirea acestor persoane, astfel încât veniturile lor să crească anual.

Suma indemnizației de solidaritate va fi stabilită în funcție de pensia curentă și va fi ajustată în fiecare ianuarie. Ajustarea va ține cont de creșterea indicatorului social de referință (ISR) și de jumătate din creșterea salariului mediu brut din anul anterior.

Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav. Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Ministerul Muncii a transmis mai multe detalii despre acest subiect într-o postare pe pagina oficială de Facebook.