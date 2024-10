Locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități

Cetățenii români beneficiază de dreptul la mobilitate, iar accesul neîngrădit pe domeniul public reprezintă un pilon al integrării sociale pentru persoanele cu dizabilități. Ținând cont de acest drept, persoanele încadrate într-un grad de handicap sau reprezentanții legali ai acestora au dreptul de a beneficia de locuri de parcare gratuite prin intermediul unui card-legitimație de parcare.

Potrivit art. 65 alin. (2) din Legea 448/2006: „Persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită”.

Card legitimație parcare pentru persoane cu dizabilități

Cardul-legitimație de parcare este eliberat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sau de primăria de domiciliu a beneficiarului.

Solicitantul trebuie să depună un dosar la DGASPC, care să conțină următoarele documente:

o cerere tipizată;

certificatul de încadrare în grad de handicap;

actul de identitate al persoanei adulte cu handicap;

o fotografie de tip buletin a beneficiarului.

Atunci când documentele sunt transmise electronic, este obligatorie prezentarea originalelor la momentul eliberării cardului. Cardul-legitimație de parcare este eliberat de autorități în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Titularul cardului-legitimație are obligația legală de a-l afișa în partea frontală a vehiculului, astfel încât să fie vizibil pentru verificare.

Facilitățile asociate cu acest document pot varia în funcție de jurisdicție, în special atunci când se fac deplasări în afara țării. Din acest motiv, se recomandă verificarea prealabilă a condițiilor aplicabile în statul de destinație.

Rolul cardului-legitimație de parcare este de a încuraja mobilitatea persoanelor cu dizabilități și de a oferi acces gratuit la locuri de parcare special destinate. Acest card poate fi obținut de persoanele cu handicap sau de reprezentanții lor legali prin depunerea unui dosar la DGASPC sau la primăria de domiciliu.

În București, Primăria Municipiului are 8.060 locuri de parcare (440 pentru persoane cu handicap). Sectorul 1 dispune de 9.042 locuri (264 pentru persoane cu handicap), Sectorul 2 are 25.627 locuri (715 pentru persoane cu handicap), Sectorul 3 oferă 56.984 locuri (fără date despre persoanele cu handicap), Sectorul 4 are 43.322 locuri (507 pentru persoane cu handicap), Sectorul 5 are 12.797 locuri (87 pentru persoane cu handicap), iar Sectorul 6 are 39.400 locuri (19 pentru persoane cu handicap).