Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a clarificat recent modul de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensionari, cu accent pe persoanele cu dizabilități. Autoritatea subliniază că aceste persoane beneficiază în continuare de scutire la plata CASS, însă există condiții specifice.

Potrivit CNPP, excepția se aplică strict indemnizației de handicap. Astfel, persoanele cu dizabilități nu datorează CASS pentru veniturile primite pe baza Legii nr. 448/2006. Totuși, dacă pensia totală depășește 3.000 de lei lunar, partea care depășește acest plafon este supusă contribuției de 10% pentru asigurările de sănătate.

Mulți pensionari cu grad de handicap au fost surprinși când, la primirea pensiei, au observat că li s-a reținut CASS.

„Persoanele cu dizabilități beneficiază de o scutire de la plata CASS. Guvernul a precizat că, în cazul acestora, nu se va aplica taxa CASS, menținându-se astfel o protecție socială adecvată pentru o categorie vulnerabilă de populație. Sunt pensionar pentru limită de vârsta, cu grad accentuat de handicap. Mi s-a oprit CASS. Este corect?”, a scris un pensionar din Ploiești pentru observatorulph.ro.

CNPP confirmă că această reținere este corectă doar în situația în care pensia depășește plafonul legal.

Noile precizări ale CNPP explică că pentru veniturile ce depășesc suma de 3.000 lei, contribuția CASS de 10% se aplică doar la diferența care depășește plafonul. De asemenea, impozitul de 10% se calculează după scăderea plafonului de 3.000 lei și, dacă este cazul, a contribuției de sănătate datorate.

CNPP a reiterat că aceste măsuri respectă cadrul legal existent, menționând Legile nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și nr. 227/2015 – Codul fiscal.

„Având în vedere prevederile Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, coroborate cu cele ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoanele cu handicap sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate doar pentru veniturile obținute în baza Legii nr.448/2006, respectiv indemnizația de handicap. Pe cale de consecință, dacă veniturile din pensie ale acestor persoane depășesc cuantumul de 3000 de lei, diferența peste acest plafon este supusă aplicării cotei de 10% reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate. Vă asigurăm și de această dată că suntem preocupați pentru o informare corectă, bazată pe temeiurile legale în vigoare”, a precizat CNPP.

Începând cu 1 august 2025, pensiile care depășesc 3.000 de lei lunar vor fi supuse contribuției de 10% pentru CASS doar pentru suma care depășește plafonul. În același mod se aplică și impozitul de 10%, după ajustarea cu plafonul și contribuția de sănătate.

Astfel, persoanele cu handicap păstrează protecția socială pentru indemnizația de handicap, dar orice venit suplimentar peste 3.000 lei intră sub incidența CASS și impozitului de 10%, asigurând o aplicare corectă și echitabilă a legislației fiscale.