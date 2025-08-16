Cei mai mulți beneficiari ai pensiilor de serviciu erau procurori și judecători, conform Legii 303/2022 privind statutul acestora, numărul acestora fiind de 5.696 persoane, dintre care 2.560 cu pensie din BASS. Pensia medie de serviciu în acest caz a fost cea mai mare, ajungând la 25.283 de lei, din care 7.489 lei proveneau din BASS și 22.084 lei erau suportate de la bugetul de stat.

Potrivit datelor înregistrate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), 795 persoane au beneficiat de pensie de serviciu conform Legii nr. 216/2015 pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României, dintre care 696 au primit pensie din BASS. Pensia medie în acest grup a fost de 6.892 lei, cu 2.893 lei acoperiți de bugetul de stat.

Beneficiarii Legii 215/2015, care completează Legea 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, au fost 877 de persoane, dintre care 653 au primit pensie din BASS. Pensia medie pentru aceștia a fost de 6.113 lei, din care 3.425 lei proveneau de la bugetul de stat.

Conform Legii 83/2015, care completează Legea 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist, au beneficiat 1.352 de pensionari, toți cu pensie din BASS. Pensia medie a fost de 13.070 lei, din care 8.004 lei erau suportate de bugetul de stat.

De asemenea, beneficiarii de pensii de serviciu ai Curții de Conturi au fost 676 de persoane, toate cu pensie din BASS, cu o pensie medie de 10.107 lei, dintre care 2.196 lei proveneau de la bugetul de stat.

În cazul Legii 130/2015, care completează Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al Parchetelor, au beneficiat 2.314 pensionari, dintre care 1.914 cu pensie din BASS. Pensia medie a fost de 6.711 lei, din care 3.875 lei erau acoperiți de bugetul de stat.

Datele înregistrate de CNPP arată și că numărul românilor care primesc pensii lunare de peste 11.000 de lei rămâne foarte redus. Din totalul de 4,69 milioane de pensionari, doar 16.724 de persoane beneficiază de astfel de sume, reprezentând 0,35% din total.

Pensia medie în România este de aproximativ 2.700 de lei, iar aproape 65% dintre pensionari, aproape 3 milioane de persoane, încasează mai puțin de 3.000 de lei lunar.