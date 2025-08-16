Între 2018 și începutul anului 2025, aproximativ 12.000 de cupluri au plătit această taxă, aplicată atât pentru nunțile oficiate la primărie, cât și pentru cele organizate în locații externe desemnate de autorități. Conform legislației daneze, însă, taxa poate fi încasată doar în cazul ceremoniilor desfășurate în afara sediului primăriei.

Valoarea totală a sumelor încasate ilegal este estimată la 23 de milioane de coroane, echivalentul a circa 3,1 milioane de euro, pe care administrația ar putea fi obligată să îi returneze celor afectați. Procesul de identificare și rambursare este complicat, întrucât majoritatea beneficiarilor nu locuiesc în Danemarca, ceea ce îngreunează contactarea lor.

Turismul de nuntă are un impact economic semnificativ asupra capitalei daneze, anul trecut peste 5.000 de cupluri internaționale alegând Copenhaga pentru a-și uni destinele, cu cheltuieli estimate la 120 de milioane de coroane în sectorul hotelier, gastronomic, al transporturilor și al serviciilor conexe. Camera de comerț daneză consideră situația nefericită, dar recunoaște că aceste evenimente contribuie semnificativ la economia locală.

„Din multe motive, ne-am bucurat foarte mult că atât de multe cupluri străine aleg Copenhaga ca loc pentru a-și oficializa dragostea. În același timp, nu suntem orbi la veniturile semnificative pe care acești oaspeți le aduc – de la hoteluri, restaurante și aeroport, la fotografi locali, florării și multe altele. Sperăm foarte mult că se va găsi o soluție”, a spus Lars Ramme Nielsen, director la camera de comerț, conform The Guardian.

Membri ai comitetului pentru cultură și agrement au atras atenția că rambursarea sumelor va afecta bugetul destinat activităților sportive și culturale pentru cetățenii din Copenhaga. Există îngrijorări și cu privire la volumul de muncă necesar pentru a localiza cuplurile care trebuie despăgubite. În același timp, unii politicieni cer modificarea legislației, astfel încât municipalitatea să fie autorizată să perceapă taxe tuturor cuplurilor străine care se căsătoresc în oraș.

„Numesc acest lucru scandalul nunților, deoarece înseamnă că contribuabilii din Copenhaga trebuie acum să ramburseze 23 de milioane de coroane pentru aproximativ 12.000 de cupluri străine. Acestea sunt fonduri pe care va trebui să le găsim în bugetul comitetului pentru cultură și agrement, ceea ce va duce la mai puține activități sportive și oferte culturale pentru cetățenii din Copenhaga. Sunt, de asemenea, profund îngrijorat de nenumăratele ore de muncă pe care administrația va trebui să le petreacă pentru a localiza aceste cupluri, care, neavând rezidență în Danemarca, nu vor fi ușor de găsit”, a explicat Niels Peder Ravn, membru conservator al comitetului pentru cultură și agrement din Copenhaga.

Primarul pentru cultură și agrement, Mia Nyegaard, a calificat situația drept regretabilă și a explicat că practica a fost descoperită în primăvara lui 2025, în urma unei revizuiri a cadrului financiar și legal al serviciului de oficiere a căsătoriilor, determinată de creșterea cererii.

„Cum a reușit Copenhaga să se promoveze ca destinație pentru nunți, pur și simplu nu știu. Nu am un răspuns la asta. Dar am fost informată că practica a început în 2018 și a fost descoperită atunci când administrația, în primăvara anului 2025, a revizuit baza financiară și legală a oficiului de căsătorii din cauza cererii tot mai mari pentru nunți. În acel moment, administrația a luat la cunoștință despre practica incorectă și a oprit-o complet”, a declarat Mia Nyegaard.

Deși ilegalitatea a fost stopată imediat, renunțarea la taxă reprezintă acum o provocare financiară, iar dificultățile sunt așteptate să crească odată cu intensificarea turismului de nuntă.