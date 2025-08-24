Zece familii din Sectorul 1 al Capitalei au fost premiate de administrația locală cu câte 1.500 de lei, flori și un tort, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la căsătorie. Distincțiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii dedicate „nunții de aur”, scrie buletin.de.

„Pentru a onora fidelitatea, respectul și dăruirea de care au dat dovadă, Primăria Sectorului 1 a organizat o ceremonie pentru zece familii care au împlinit jumătate de secol de căsnicie. Administrația locală și-a reafirmat astfel aprecierea pentru valorile familiei, solidarității și legăturilor dintre generații.” au transmis reprezentanții instituției.

Pentru a accesa acest sprijin financiar, soții trebuie să îndeplinească o serie de condiții: să fi locuit în ultimii cinci ani pe raza Sectorului 1 și să depună o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Dosarul necesar include:

Copii după BI/CI;

Copie după certificatul de căsătorie;

Adeverință de domiciliu stabil în ultimii 5 ani în Sectorul 1, eliberată de Direcția Publică de evidență a persoanelor și stare civilă (Piața Amzei nr. 13, tel. 021/222.04.48);

Declarație pe proprie răspundere că soții nu au beneficiat anterior de un alt tip de celebrare a unei căsătorii durabile.

Și Primăria Sectorului 3 premiază longevitatea în căsnicie. Recent, 24 de cupluri care au împlinit 50 de ani de la căsătorie au primit câte 1.000 de lei.

„Cuplurile căsătorite în anul 1975 primesc un sprijin de 1.000 de lei, în baza HCLS 3 nr. 351/2016.” a transmis instituția. Sunt eligibile și familiile care au sărbătorit nunta de aur în anii anteriori, dar care nu au depus încă o cerere, cu condiția să nu fi beneficiat de un stimulent similar.

Pentru Sectorul 3, beneficiarii trebuie să aibă domiciliul stabil de cel puțin trei ani pe raza sectorului. Cererile se depun la unul dintre cele trei puncte de lucru ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3:

Strada Parfumului, nr. 2-4;

Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 12-14 (intrarea din Aleea Barajul Uzului);

Strada Vasile Lucaciu, nr. 34.

Măsurile vin în contextul în care mai multe administrații locale din București caută să încurajeze și să recunoască public longevitatea și stabilitatea familiilor din comunitate.