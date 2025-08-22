Noile taxe vor fi aplicate diferit, în funcție de oraș și zonă, ceea ce înseamnă că proprietarii din marile municipii vor suporta cele mai mari majorări. În Capitală, de exemplu, pentru un apartament cu două camere, impozitul anual va crește de la 300 la 500 de lei, iar în alte orașe, precum Brașov, sumele suplimentare vor varia între 100 și 300 de lei, în funcție de zonă și suprafață.

Românii se pregătesc pentru o nouă povară financiară: impozitul pe locuințe va fi majorat cu până la 70% începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura, care face parte din cel de-al doilea pachet de austeritate al Guvernului, îi va afecta pe toți proprietarii de case și apartamente, adică aproximativ 10 milioane de cetățeni.

„Dacă la un aparatament în zona A, de 2 camere, costa 290 de lei, probabil că o creştere de 70% duce la 490 de lei. La un apartament cu 3 camere în zona A, impozitul era 390 de lei, o creştere de 70% ar fi undeva la 670 de lei”, a declarat Marian Voinescu, director Direcția Fiscală Brașov.

Concret, cine a plătit în acest an 300 de lei pentru un apartament cu două camere, în Capitală, va achita anul viitor în jur de 500 de lei. În Brașov, în funcție de zonă, impozitele vor fi mai mari cu sume cuprinse între 100 și 300 de lei. De exemplu, pentru un apartament de două camere situat în zona A, taxa va crește de la 290 la aproximativ 490 de lei, iar pentru un apartament de trei camere din aceeași zonă, de la 390 la aproape 670 de lei.

Noua creștere fiscală îi lovește în special pe pensionari și pe familiile cu venituri reduse, care se plâng că abia reușesc să acopere cheltuielile lunare cu întreținerea, alimentele și medicamentele. În multe cazuri, oamenii spun că impozitele ajung deja la câteva sute de lei anual, la care se adaugă și taxele pentru locuri de parcare sau mașini.

„Normal că mă afectează. Şi aşa sunt pensiile cum sunt şi avem o vârstă, ne trebuie medicamente, ne trebuie mâncare, ne trebuie întreţinere, ne trebuie de toate şi nouă. Plătesc în jur de 600-700 lei pentru locuinţă, parcare şi masină, cu toate că soţul are un handicap”, a spus o pensionară, conform Observator .

Pentru cei care dețin locuințe mai mari, majorarea va aduce taxe de peste o mie de lei pe an, sumă considerată greu de suportat, mai ales în condițiile în care veniturile nu au crescut proporțional cu scumpirile. O parte dintre cetățeni se tem că situația se va înrăutăți odată cu intrarea în vigoare a noilor impozite.

„Am mai fost de sacrificiu în multe rânduri şi cred că ne-a ajuns. Am plătit 1.200 acum şi dacă punem 70%, sunt si pensionar…”, a povestit un domn.

Executivul susține că majorarea impozitului pe locuințe este necesară pentru a aduce mai mulți bani la bugetele locale, însă realitatea din teren arată că mulți primari, în special din orașele mici, evită să aplice astfel de creșteri. În aceste cazuri, edilii preferă să solicite sume suplimentare de la bugetul central, o practică pe care Guvernul spune că nu o mai poate susține.

„Nimeni nu e fericit să plătească mai mult, fie că vorbim de prețuri mai mari, de taxe, impozite de orice fel majorate. Ceea ce ne dorim foarte tare este ca aceste sume sau mare parte din aceste sume să rămână la nivel local, pentru că până la urmă aceste sume sunt colectate de la cetățeni”, a declarat Petrica Pațilea, purtător de cuvânt Primăria Galați.

Reprezentanții administrațiilor locale declară, la rândul lor, că ar dori ca o mare parte din taxele colectate să rămână la nivel local, pentru a putea fi investite direct în infrastructura și serviciile comunităților. Totuși, în lipsa unor resurse financiare suficiente, presiunea pe relația dintre Guvern și primării rămâne ridicată.

Noile impozite vin după ce, de la 1 august 2025, au intrat deja în vigoare scumpiri consistente prin majorarea TVA și a accizelor la carburanți. Astfel, populația este nevoită să suporte simultan creșterea prețurilor și a taxelor, ceea ce îi determină pe mulți să își reducă cheltuielile la strictul necesar.

În unele cazuri, impozitele aproape se dublează. Proprietarii de case au menționat că deja achită sume de 800–900 de lei pe an, iar din 2026 nota de plată va fi mult mai mare. Mulți se declară nemulțumiți și cer autorităților să țină cont de categoriile vulnerabile, în special pensionarii.

Surse politice afirmă că Guvernul ar putea amâna până în 2027 aplicarea sistemului de impozitare pe baza valorii de piață a locuințelor, așa cum România s-a angajat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Motivul principal este lipsa unui sistem informatic care să evalueze corect valoarea caselor și apartamentelor din fiecare oraș și comună. Până atunci, proprietarii se vor confrunta cu majorarea de 70% anunțată pentru 2026, ceea ce va face ca impozitele pe locuințe să devină una dintre cele mai grele poveri fiscale pentru populație.