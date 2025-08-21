Hidroelectrica a anunțat că facturile pentru consumul din iulie 2025 sunt emise în intervalul obișnuit, între 20 și 25 ale lunii.

Compania a precizat, de asemenea, că aceste facturi includ modificări adaptate noului cadru legislativ și fiscal.

Potrivit sursei citate, principalele modificări care apar în facturile emise clienților sunt următoarele:

Începând cu 1 iulie 2025, prețul energiei electrice indicat pe factură nu mai este plafonat. Documentul va include costul energiei electrice active, conform contractului, precum și valoarea taxelor și tarifelor reglementate, stabilite prin legislația în vigoare.

Din august 2025, facturile vor include TVA la cota standard de 21%, în conformitate cu reglementările fiscale aplicabile livrărilor continue, categorie în care intră și furnizarea de energie electrică.

Facturile vor conține un cod de bare nou, destinat în special clienților aflați în situație de sărăcie energetică. Acesta va putea fi folosit pentru efectuarea plăților la oficiile poștale, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 35 din 27 iunie 2025.

Hidroelectrica a mai precizat că prețul final facturat clienților variază între 1,05 și 1,15 lei/kWh, în funcție de operatorul de distribuție aferent fiecărui loc de consum.

Compania a recomandat consumatorilor să verifice cu atenție detaliile facturilor primite pentru a identifica prețul final, subliniind că valoarea medie afișată pe prima pagină are doar rol informativ, fiind generată automat de sistemul informatic.

Aceasta nu reprezintă prețul contractual al energiei și poate fi influențată de regularizările consumului din lunile anterioare. Totodată, Hidroelectrica a subliniat că rămâne angajată în furnizarea de servicii transparente, respectând legislația și asigurând informarea completă și corectă a clienților săi.

Firma de consultanță fiscală CC Tax Advisory a semnalat că TVA a fost majorat la 21% pentru utilități încă din 1 iulie, deși oficial această modificare era programată să intre în vigoare abia de la 1 august.

Potrivit Codului Fiscal, articolul 281, alineatul 8, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în mod continuu, cum sunt utilitățile, TVA se aplică în cota în vigoare la momentul efectuării plății.

„Așa că dacă aveți abonament de internet, telefonie mobilă, TV, Netflix, veți plăti TVA de 21% pentru serviciile lunii aferente lunii iulie. La fel și pentru utilități, precum energie electrică, gaze naturale, salubrizare, apă, etc: tot 21%”, a transmis compania.

Cornelia Năstase, CEO al CC Tax Advisory, a declarat că este regretabil că Guvernul, atunci când a majorat TVA la 21%, nu a prevăzut norme tranzitorii pentru luna iulie. Ea a subliniat că, deși prevederea din Codul Fiscal nu este nouă, impactul asupra cetățenilor și firmelor putea fi anticipat și redus printr-o reglementare temporară. Năstase a explicat că mulți consumatori se așteptau să plătească serviciile din august cu TVA majorat abia în septembrie, iar facturile aferente lunii iulie, cu TVA de 21%, i-au surprins neplăcut.

„Este regretabil că Guvernul, atunci când a modificat cota de TVA și a aplicat pe repede înainte valoarea de 21%, nu a avut în vedere și niște norme tranzitorii pentru perioada aferentă lunii iulie. Prevederea aceasta din Codul Fiscal nu este una nouă, dar impactul asupra cetățenilor și asupra firmelor putea și trebuia să fie prevenit, iar Ministerul de Finanțe trebuia să se gândească la o normă pentru a ușura presiunea generată de facturile cu TVA de 21%. Cei mai mulți oameni și-au făcut calculul că vor plăti abia în luna septembrie serviciile din august care conțineau TVA mărit, iar acum, când au început să vină facturile eferente lunii iulie și au văzut că au TVA 21%, au avut un șoc”, a explicat aceasta.

De asemenea, la regularizarea facturilor se va aplica aceeași cotă de TVA de 21%.