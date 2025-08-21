Nivelul stabilit pentru energia activă este de 0,84 lei/kWh fără TVA, la care se adaugă tarifele reglementate și taxele obligatorii. Astfel, pentru o mare parte dintre clienți, factura finală va ajunge până la 1,61 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție. Specialiștii atrag atenția că românii au posibilitatea de a-și păstra contractul actual sau de a opta pentru oferte concurențiale, procesul de schimbare fiind gratuit.

Premier Energy Furnizare, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România, a publicat ofertele valabile pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025, destinate clienților alimentați în regim de serviciu universal. Este vorba despre consumatorii casnici care nu și-au schimbat până acum furnizorul sau contractul și care sunt în continuare în sistemul de bază reglementat.

Oferta companiei prevede un preț variabil al energiei electrice, de 0,84 lei/kWh fără TVA, la care se adaugă tarifele de rețea, taxele și contribuțiile stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Acest preț este format din costul de achiziție al energiei, de 0,65 lei/kWh, și marja de furnizare, de 0,19 lei/kWh.

În cazul clienților din rețeaua Distribuție Oltenia, unde se află cea mai mare parte a consumatorilor aflați în regim de serviciu universal, tariful final va ajunge la 1,61 lei/kWh, după includerea tuturor taxelor și tarifelor reglementate. Compania a precizat că nivelul prețului de 0,84 lei/kWh, fără tarife de rețea și taxe, rămâne neschimbat față de cel aplicat după liberalizarea pieței de energie, intrată în vigoare la 1 iulie 2025.

Reprezentanții Premier Energy au transmis că abonații care doresc să își păstreze actualul contract nu trebuie să facă nicio acțiune suplimentară. Totuși, clienții au posibilitatea de a migra către un alt furnizor sau de a alege o ofertă concurențială pusă la dispoziție chiar de Premier Energy. Procesul de schimbare a contractului sau a furnizorului este gratuit și poate fi realizat fără întreruperi ale furnizării.

Astfel, consumatorii au libertatea de a compara mai multe oferte de pe piață și de a decide care variantă este mai avantajoasă, în funcție de propriul consum și de prețurile propuse de diferiți furnizori. Portofoliul Premier Energy include aproximativ 1,2 milioane de clienți, atât casnici, cât și non-casnici.

Potrivit datelor oficiale, la nivel național aproximativ 2,7 milioane de clienți casnici sunt alimentați încă în regim de serviciu universal. Această cifră arată că mulți consumatori nu au trecut încă pe piața concurențială, unde există opțiuni mai variate de preț și de pachete de servicii.

Experții din domeniu subliniază că, deși piața energiei a fost liberalizată, o parte semnificativă a românilor rămâne reticentă în a-și schimba furnizorul. Motivele sunt legate de lipsa de informare, dar și de teama de complicații administrative. Totuși, procesul de migrare către alte oferte este simplificat și gratuit, iar consumatorii pot economisi sume importante prin alegerea unui plan mai avantajos.

Anunțul Premier Energy clarifică nivelul tarifelor pentru perioada octombrie-decembrie 2025 și oferă clienților posibilitatea de a decide dacă își păstrează actualul contract sau aleg o ofertă alternativă. În contextul în care energia rămâne un subiect sensibil pentru bugetele familiilor, transparența și libertatea de alegere devin esențiale pentru consumatori.