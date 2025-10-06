Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici ar putea fi ajustat la nivelul de 1 leu sau „1 leu și un pic” pe kilowatt-oră, în urma unor discuții detaliate între Ministerul Energiei, producători și furnizori. Anunțul a fost făcut luni de ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, în cadrul unui eveniment dedicat sectorului energetic.

Potrivit acestuia, obiectivul este de a ajunge la o formulă care să sprijine populația fără a impune măsuri „brutale” pieței.

„E foarte tentant să vii şi să spui: plafonăm la 1 leu. Cred că, cu măsuri atât de brutale, nu vei reuşi niciodată să câştigi încrederea pieţei şi a partenerului economic. Cred foarte mult că măsura asta putem să o facem pentru toţi consumatorii casnici din nişte mecanisme foarte clare împreună cu producătorii şi cu furnizorii, într-o discuţie aplicată punctual pentru consumatorul casnic”, a afirmat ministrul.

Bogdan Ivan a precizat că aceste măsuri ar urma să fie implementate printr-un parteneriat real cu actorii din industrie.

„Şi sunt nişte mecanisme pe care cred că le ştim cu toţii, n-aş vrea să intru acum în detalii, vreau să spun doar că vreau să fim parteneri în gândirea asta şi din punct de vedere economic poate să fie un calcul care să ne ducă la un leu, un leu şi un pic atunci când vorbim despre preţul la consumatorul casnic. Mă refer la preţul final cu toate accesoriile şi cu toate tarifele plus taxe şi TVA. Din acest punct de vedere, vă invit să fim parteneri într-un termen cât mai scurt, în acel format deschis de grup de lucru pe care l-am avut încă de la începutul mandatului”, a menţionat Bogdan-Gruia Ivan, la un eveniment pe teme de energie”, a subliniat el.

Ministrul a mai spus că discuțiile vor continua într-un grup de lucru deja constituit la începutul mandatului său. Acesta ar urma să stabilească mecanismele prin care reducerea de preț poate deveni posibilă, în condiții echitabile atât pentru consumatori, cât și pentru furnizori.

În intervenția sa, ministrul Energiei a reamintit că liberalizarea pieței de energie a generat o creștere abruptă a prețurilor, resimțită în special de populație.

„Va fi o formulă în care atingem şi un element foarte important de stabilizare, de reducere a inflaţiei, pentru că şocul de la 0,68 la 1,50-1,55 lei, ştiţi şi dumneavoastră, în societate a fost unul devastator, plus toate ştirile şi breaking news-urile care au venit după asta”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul a oferit și o serie de date care arată amploarea efectelor. În prezent, aproximativ 3,7 milioane de consumatori casnici au un consum mediu lunar de 100 KWh. Înainte de creșterea prețurilor, aceștia plăteau în jur de 70 de lei pe lună, iar acum factura medie s-a dublat, ajungând la 150 de lei.

Chiar dacă valoarea absolută nu este considerată mare, impactul asupra percepției publice a fost semnificativ, a adăugat Ivan.

„Deşi avem 3,7 milioane de consumatori care au în medie un consum de 100 KWh pe lună şi plăteau 70 de lei, iar acum plătesc 150 de lei, nu e o sumă uriaşă, dar în acelaşi timp, mediatic vorbind, e x2, iar acest lucru poate să aibă impact pe orizontală şi acest lucru se vede în toate produsele şi serviciile pe care noi le consumăm”, a afirmat ministrul.

El a arătat și cum costul energiei influențează economia în ansamblu, subliniind că prețurile la electricitate nu afectează doar bugetele familiilor, ci și competitivitatea întreprinderilor și costurile produselor de zi cu zi. Potrivit ministrului, creșterea prețurilor la energie a determinat scumpiri în lanț în aproape toate sectoarele economice, de la producția industrială până la bunurile de consum.

„Dacă în 2019, în medie, conform Eurostat, ponderea costului energiei în produsul finit era de 2%, astăzi, în 2025, tot conform Eurostat, e de 10% în medie, ceea ce arată că energia are o importanţă tot mai mare în tot ce înseamnă zonă economică”, a mai spus Ivan.

România are în prezent un deficit de balanță comercială de aproximativ 33 de miliarde de euro, iar o parte importantă a acestei situații este legată de costurile din industria petrochimică, a precizat ministrul Energiei. Peste 70% din deficit provine din acest sector, ceea ce arată presiunea pe care prețurile la energie o exercită asupra economiei.

În acest context, ministerul are în vedere o serie de măsuri menite să protejeze consumatorii vulnerabili. La începutul lunii octombrie, Bogdan Ivan a anunțat că pregătește un proiect de lege care ar bloca deconectarea clienților care nu își permit să plătească facturile la timp. În paralel, se analizează un mecanism de sprijin pentru persoanele cu venituri mici.

„În momentul de faţă sunt patru companii care furnizează energia electrică sub 1,30 lei, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie. Oamenii pot să se uite pe comparatorul de preţuri, pot, în mod gratuit, să opteze să se mute la un alt furnizor care să-i dea un preţ mai bun”, a precizat Ivan.

Totodată, el a explicat că pentru consumatorii cu venituri lunare de până la 2.500-3.000 de lei se dorește instituirea unui plafon de 1 leu pe kilowatt-oră.