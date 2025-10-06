Într-o postare detaliată pe pagina sa de Facebook, Adrian Câciu a prezentat un set de măsuri prin care România ar putea genera un aport financiar semnificativ la bugetul public. Strategia propusă vizează listarea pe Bursa de Valori București a pachetelor de acțiuni deținute de Fondul Proprietatea la companiile cu capital majoritar de stat.

Fostul ministru consideră că listarea acestor participații ar aduce un capital estimat la 4 miliarde de euro, o sumă care ar putea fi folosită pentru a acoperi datoriile istorice legate de despăgubirile prevăzute în Legea 247/2005. Conform documentului, aceste sume se referă la obligațiile statului față de persoanele care au fost expropriate înainte de 1989.

„Banii încasați ca dividende de stat în urma listării vor face obiectul unui fond de investiții destinat exclusiv sprijinirii industriei prelucrătoare și petrochimice. Banii încasați ca dividende de persoanele fizice vor închide datoria statului față de aceștia, datorie nestinsă din 2005. Capital nominal în joc: 400 milioane euro. Capital estimat a fi obținut în urma listării: 4 miliarde euro”, a explicat Adrian Câciu în postarea sa.

În viziunea sa, strategia ar trebui să respecte trei principii fundamentale: listarea exclusivă a pachetelor deținute de Fondul Proprietatea, realizarea tuturor listărilor pe Bursa de Valori București și utilizarea dividendelor pentru dezvoltarea industriei prelucrătoare și petrochimice.

Adrian Câciu a subliniat că statul român rămâne cel mai important acționar individual al Fondului Proprietatea, deținând aproximativ 12% din acțiuni, fapt care îi conferă dreptul de a influența deciziile strategice ale fondului.

Fondul Proprietatea deține participații în mai multe companii de stat, printre care se numără Salrom (49%), Plafar (49%), Complexul Energetic Oltenia (12%), Poșta Română (12%), Administrația Porturilor Maritime (20%) și Compania Națională Aeroporturi București (20%).

„Dacă ar lista toate aceste dețineri, FP ar încasa aproximativ 4 miliarde de euro, din care 3,5 miliarde ar reveni celorlalți acționari, iar statul ar încasa circa 500 de milioane de euro. Aceasta ar închide obiectul legii 247/2005 privind despăgubirile pentru expropriații din perioada comunistă”, a arătat Câciu.

Fostul ministru a mai precizat că o astfel de decizie ar aduce beneficii duble: pe de o parte, ar permite capitalului românesc să se implice direct în susținerea companiilor naționale, iar pe de altă parte, ar crește capitalizarea pieței de capital din România cu peste 4 miliarde de euro.

Planul prezentat de Câciu se bazează pe ideea că toate listările trebuie realizate exclusiv la Bursa de Valori București. Argumentul principal este acela că o astfel de abordare ar încuraja investițiile interne și ar consolida piața de capital românească.

El a făcut trimitere și la succesul listării companiei Hidroelectrica, proces desfășurat în perioada mandatului său la Ministerul Finanțelor. Tranzacția, estimată inițial la 1,8 miliarde de lei, s-a încheiat la o valoare de peste 6 miliarde de lei, reprezentând una dintre cele mai mari listări din istoria pieței românești de capital.

„După ce nu am mai fost ministru, valoarea acțiunilor FP a scăzut la 0,4 lei. Păgubiți sunt în primul rând oamenii și ceilalți acționari, care primesc dividende diminuate”, a menționat Câciu, sugerând că o administrare activă și strategică ar putea aduce rezultate superioare pentru investitori.

În opinia sa, succesul Hidroelectrica poate servi drept model pentru viitoarele listări, arătând că investitorii locali și internaționali sunt dispuși să participe atunci când există stabilitate și transparență în procesul de ofertare.

Câciu a insistat asupra ideii că veniturile obținute de stat din aceste listări nu ar trebui folosite pentru cheltuieli curente, ci pentru investiții cu efect pe termen lung. El propune crearea unui fond de investiții destinat exclusiv industriei prelucrătoare și petrochimice, două domenii considerate esențiale pentru reducerea deficitului comercial al României.

De asemenea, fostul ministru susține că Ministerul Finanțelor ar trebui să preia controlul efectiv asupra Fondului Proprietatea, pentru a se asigura că deciziile sunt în concordanță cu interesele economiei naționale.

„Pentru asta trebuie om puternic și smart desemnat de Ministerul Finanțelor acolo.”, a declarat Câciu, făcând apel la o implicare mai fermă a autorităților în gestionarea fondului.

El consideră că o astfel de abordare ar putea transforma Fondul Proprietatea într-un instrument activ de sprijin pentru dezvoltarea economică, și nu doar într-un vehicul financiar orientat spre distribuirea de dividende.