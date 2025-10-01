Gabriel Biriş, co-managing partner la Biriş Goran SPARL și fondator al The Tax Institute, a declarat marți, în cadrul unui eveniment de profil, că România ar putea atrage de la investitori zeci de miliarde de euro prin consolidarea companiilor de stat viabile într-un superholding, care ulterior să fie listat pe bursă.

Potrivit estimărilor sale, valoarea acestor companii ar putea depăşi 30 de miliarde de euro, sumă care ar putea fi atrasă de la investitori fără a vinde efectiv capitalul. Ulterior, fondurile obţinute ar putea fi reinvestite în companiile operaţionale, precum Romgaz, Hidroelectrica sau Transgaz, aducând şi îmbunătăţiri în ceea ce priveşte guvernanţa corporativă.

Într-o etapă ulterioară, a mai spus Biriş, ar fi posibilă listarea şi a holdingurilor intermediare, atrăgând astfel capital suplimentar şi crescând dimensiunea „plăcintei” financiare pentru România, estimând că astfel ţara ar putea mobiliza câteva zeci de miliarde de euro în mod eficient, chiar mai mult decât fondurile PNRR.

„Care ar fi o posibilă soluţie? Identificăm companiile viabile, grupăm companiile, probabil că vor fi multe zeci, grupăm aceste companii viabile, le punem pe căprării, le punem într-un holding intermediar, pe industrie. Şi apoi, holding-urile astea intermediare le punem într-un superholding pe care iniţial îl listăm. Estimarea, aşa, ochiometric, uitându-te la principale companii la care statul e majoritar, dar nu neapărat majoritar, e undeva peste 30 de miliarde. Asta înseamnă că noi putem să aducem în superholding până în 30 de miliarde de euro listând compania asta, sunt fonduri suverane care fac asta, să atragem capital fără să vindem capitalul, după care să-l reinvestim, fie prin intermediul holding-urilor intermediare, în companiile operaţionale. Le-am numit OPCO. De exemplu, un OPCO poate să fie Romgaz, alt OPCO poate să fie Hidroelectrica, Transgaz, toate companiile mari, şi nu numai din energie. Asta aduce avantaje şi în ceea ce priveşte corporate governance. În etapa a doua poţi să te gândeşti să listezi şi holding-urile intermediare, alte încă vreo 30 de miliarde, diluându-le, dar crescând mult plăcinta. Ai mai puţin, dar dintr-o plăcintă mult mai mare. Practic, România are posibilitatea ca, într-o perioadă decentă de timp, să atragă de la investitori câteva zeci de miliarde, la cost free, adică fără costuri, mai mult decât PNRR-ul”, a spus Gabriel Biriş.

El a menționat că acestea includ majorarea investițiilor în apărare, estimate la aproximativ 3% din PIB, precum și impactul financiar al pensionării „decreţeilor”, care ar reprezenta circa 2% din PIB, totalizând o presiune bugetară de aproximativ 11%.

Gabriel Biriş a subliniat că România nu ar putea acoperi un asemenea efort financiar doar prin majorarea impozitelor.

Biriş a atras atenția că, în cazul înființării unui superholding, principalele vulnerabilități ar fi calitatea conducerii și riscul ca deciziile să fie influențate politic, în folos propriu, și nu pentru beneficiul general al țării.