Președintele României, Nicușor Dan, a abordat subiectul tragediei petrecute la Spitalul de Pediatrie „Sf. Maria” din Iași, acolo unde șapte copii internați în secția ATI și-au pierdut viața după ce au fost infectați cu o bacterie extrem de agresivă.

Nicușor Dan a declarat că deși în Timișoara și în alte orașe au început să fie construite spitale – menționând că „Spitalul de Arși” este aproape finalizat, la circa 80% – ritmul lucrărilor nu corespunde nevoilor reale. El a subliniat că, la modul general, statul întâmpină dificultăți în a finaliza spitalele în termene rezonabile.

Nicușor Dan a explicat că ar încuraja parteneriatele public-privat pentru construirea și administrarea spitalelor, cu contracte pe termen lung, de aproximativ 25 de ani.

El a argumentat că această abordare permite realizarea rapidă a noilor unități medicale fără a fi nevoie de împrumuturi masive și că, în cazul clădirilor vechi, ar fi mai eficient să fie demolate pentru a fi ridicate altele noi.

Totodată, a subliniat necesitatea unui calcul atent al eficienței, atrăgând atenția că o parte prea mare din resursele sistemului sanitar se cheltuie pe spitale, în timp ce finanțarea medicilor de familie, a policlinicilor și a ambulatoriilor spitalelor rămâne insuficientă.

„Spitale au început să se construiască, chiar aici la Tmișoara, „Spitalul de Arși” e la 80% dar nu în ritmul în care e nevoie. La nivel de intuiție, trebuie să recunoaștem că statul nu știe să facă spitale în termene rezonabile. Eu m-aș îndrepta care parteneriate publice private pentru construcție și administrație de spitale, întinse pe 25 de ani. Au avantajul că nu trebuie să te împrumuți de toți banii. Astfel că putem să construim mult mai repede și acolo unde spitalul e mult prea vechi să demolăm și să construim unul nou. Trebuie să facem un calcul de eficiență. Mult prea mult din sistemul sanitar se duc pe spitale și mult prea puțin pe medici de familie, policlinici, ambulatorii ale spitalelor”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a comentat rezultatele recente ale sondajului CURS, evidențiind creșterea AUR până la 40% și poziția fruntașă în topul încrederii politice a lui Călin Georgescu și George Simion.

Nicușor Dan a afirmat că are încredere în rezultatele sondajului și a subliniat că singura cale de a tempera ascensiunea curentului suveranist este implementarea de politici guvernamentale care să îmbunătățească concret viața cetățenilor.

Nicușor Dan a explicat că există sondaje în care are încredere, considerând că ele reflectă mai degrabă o dezamăgire profundă față de clasa politică decât o simpatie reală pentru un anumit partid. El a subliniat necesitatea corectării greșelilor comise în ultimii ani și a menționat presiunea constantă exercitată de Rusia, precum și diferențele tehnologice în domeniul comunicării online, care fac România și Europa vulnerabile în fața forțelor destabilizatoare.

Președintele a precizat că actul de guvernare rămâne crucial și că, dacă acesta va răspunde așteptărilor oamenilor, influența forțelor izolaționiste va scădea. De asemenea, și-a exprimat optimismul, recunoscând că măsurile de corecție luate în grabă au afectat temporar puterea de cumpărare a românilor, dar au stabilizat situația. El a mai arătat că România dispune de numeroase oportunități economice, inclusiv un sector economic dinamic și resurse de gaze în Marea Neagră, și că un dialog mai strâns între sectorul public și cel privat ar putea valorifica acest potențial uriaș.