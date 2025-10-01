Pensiile din București continuă să fie cele mai mari din România la momentul actual. În același timp, pensia medie variază semnificativ între sectoarele capitalei.

Datele publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru iulie 2025 oferă informații detaliate despre fiecare județ, dar și despre București și sectoarele sale.

Capitala conduce în topul național nu doar la salariul mediu brut, ci și la nivelul pensiilor, situându-se foarte aproape de județul Cluj. Conform statisticilor CNPP, în iulie 2025, numărul pensionarilor din București era de 467.106, iar valoarea totală a drepturilor de pensie se ridica la 1.661.602.731 lei. Pensia medie din Capitală era de 3.557 lei.

Sectorul 1 avea cea mai ridicată pensie medie dintre toate sectoarele, 4.095 lei, cu 57.910 pensionari și o valoare totală a drepturilor de pensie de 237.129.203 lei.

În schimb, Sectorul 5 înregistra o pensie medie de 3.072 lei, adică cu 1.023 lei mai mică decât în Sectorul 1. Numărul pensionarilor era mai mare, 61.090, însă valoarea totală a drepturilor de pensie era de 187.659.513 lei.

Sectorul 6 ocupa locul doi, cu o pensie medie de 3.651 lei, 89.288 pensionari și drepturi totale de pensie de 325.986.493 lei. Sectorul 2 avea o pensie medie de 3.594 lei, cu 90.781 pensionari și 326.251.852 lei drepturi totale. Sectorul 3 înregistra o pensie medie de 3.486 lei și cel mai mare număr de pensionari, 95.331, valoarea totală a drepturilor de pensie fiind de 332.338.773 lei. Sectorul 4 avea 72.706 pensionari, o pensie medie de 3.469 lei și 252.236.897 lei drepturi totale.

În Ilfov, valoarea totală a drepturilor de pensie era de 217.200.990 lei, cu 78.676 pensionari, iar pensia medie de 2.761 lei se situa semnificativ sub cea din București.

După Capitală, județul Hunedoara ocupa următorul loc, cu o pensie medie de 3.505 lei, 119.069 pensionari și drepturi totale de 417.342.467 lei. Brașovul avea o pensie medie de 3.325 lei, 145.566 pensionari și o valoare a drepturilor de 484.016.670 lei.

Alte județe cu pensii medii de peste 3.000 lei în iulie 2025 erau Gorj (3.246 lei), Galați (3.024 lei), Constanța și Prahova (ambele 3.019 lei). În Cluj, pensia medie era de 2.887 lei.

Cea mai mică pensie medie a fost în Botoșani, 2.229 lei, cu 75.906 pensionari și drepturi totale de pensie de 169.161.638 lei. La nivel național, pensia medie era de 2.814 lei, pentru un total de 4.569.148 pensionari.

