Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a reacționat ferm miercuri, după ce au apărut acuzații privind sursele sale de finanțare. Georgescu, considerat un simbol al suveraniștilor din România, a declarat că aceste afirmații sunt false și le-a cerut susținătorilor lor să le demonstreze.

El s-a prezentat miercuri la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov pentru semnarea controlului judiciar, moment în care a făcut declarații publice:

„Adevărul lor este minciuna. Aș vrea să le spuneți tuturor celor prezenți aici, sunt onorat. Astăzi este sărbătoare, ne rugăm Maicii Domnului să ne acopere cu Sfântul său acoperământ. Noi rămânem, ca popor, statornici în credința, dragoste, iertare și lipsă totală de răzbunare. Acuzele aduse mie sunt false și cei care pretind că nu sunt false le cer celor care și-au vândul sufletul pentru câțiva arginți să dovedească. Cert este că cel mai aprig și clar judecător este conștiința mea.”

Președintele Nicușor Dan a susținut că, pentru campania prezidențială a lui Călin Georgescu din noiembrie 2024, s-ar fi cheltuit peste 20 de milioane de euro, o sumă mult mai mare decât cea estimată oficial. Autoritățile au raportat inițial că Georgescu a primit 1 milion de euro de la afaceristul Bogdan Peșchir.

„Una de interferență rusă pe rețele sociale, și aici dosarul cu care a venit Parchetul General este consistent, în sensul că acolo sunt date site-uri și sunt date metode de promovare ale acestor site-uri care se duc în Rusia, dar nu la toate site-urile și la toate metodele lor de promovare, ci sunt doar câteva. După aceea avem pe partea de finanțare acea dovadă cu domnul Peșchir care a plătit un milion de euro, noi bănuim că au fost 20 de milioane de euro, asta este estimarea. Aici este o intuiție, ce e cert este un milion, intuiția este de 20 de milioane, asta este estimarea pe care mi-au dat-o mie toți oamenii din consultanță politică care au făcut tipul acesta de campanii.” Tot marți, Nicușor Dan a afirmat la Timișoara că au apărut noi dovezi privind implicarea Rusiei în procesul electoral românesc din 2024, inclusiv prin campanii de publicitate online finanțate din surse rusești.

Referitor la desecretizarea ședinței CSAT și publicarea documentelor care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan a explicat că situația s-a schimbat față de noiembrie 2024: