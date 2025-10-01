În timp ce rata generală a inflației a crescut, inflația de bază, indicatorul care exclude prețurile bunurilor volatile precum energia și alimentele și care este urmărit îndeaproape de Banca Centrală Europeană (BCE), s-a menținut la 2,3% în septembrie.

Potrivit Eurostat, prețurile la energie au scăzut cu 0,4% în ritm anual, în timp ce serviciile au înregistrat o creștere de 3,2%. Totodată, prețurile la alimente, băuturi alcoolice și țigări au avansat cu 3%. Estimarea publicată de instituția europeană este una preliminară, urmând ca pe 17 octombrie să fie dată publicității o versiune revizuită, care va include și datele privind întreaga Uniune Europeană.

Deși BCE a adoptat în ultimii patru ani o serie de măsuri pentru a controla inflația, creșterea din septembrie nu este considerată alarmantă, tendințele economice sugerând că evoluția este temporară. Proiecțiile indică faptul că, în perioada următoare, inflația ar putea coborî sub ținta BCE de 2%.

Unii membri ai Consiliului guvernatorilor BCE ar putea folosi însă aceste date ca argument pentru a stopa procesul de reducere a dobânzilor. În prezent, analiștii se așteaptă ca instituția să mențină neschimbată politica monetară la reuniunea programată pentru 30 octombrie.

Conform deciziilor luate în ședința din septembrie, Consiliul guvernatorilor BCE s-a angajat să mențină stabilitatea prețurilor pe termen mediu și a păstrat nemodificate ratele dobânzilor: 2,00% la facilitatea de depozit, 2,15% la operațiunile principale de refinanțare și 2,40% la facilitatea de creditare marginală.

Noile previziuni ale BCE, publicate luna trecută, sunt similare celor din iunie. Instituția estimează o rată a inflației de 2,1% în 2025, 1,7% în 2026 și 1,9% în 2027. În ceea ce privește inflația de bază, aceasta ar urma să fie de 2,4% în 2025, 1,9% în 2026 și 1,8% în 2027.

Pe partea de creștere economică, zona euro ar urma să avanseze cu 1,2% în 2024, peste estimarea din iunie, care indica un nivel de 0,9%. În schimb, expansiunea din 2026 a fost revizuită ușor în scădere, la 1%, iar pentru 2027 a fost menținută la 1,3%.

Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală a zonei euro, responsabilă de gestionarea monedei euro și de menținerea stabilității prețurilor prin elaborarea și aplicarea politicilor monetare.