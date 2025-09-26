BCE a precizat că experimentele realizate anul acesta cu sectorul privat au arătat că moneda digitală ar putea facilita plățile automate, precum cele din transportul public, dar și anumite rambursări rapide, transmite Reuters.

Oficialii subliniază că euro digital este gândit ca un instrument de plată online esențial, sprijinit direct de banca centrală, menit să consolideze autonomia financiară a Europei față de Statele Unite.

Comisia Europeană a anunțat că Valdis Dombrovskis, comisarul pentru economie, va participa pe 29 septembrie la Conferința privind moneda euro digitală organizată la Tallinn.

Tema evenimentului este „Plăți și amprentă; politică într-un mediu în schimbare”. Oficialul va discuta despre modul în care digitalizarea influențează economia, dar și despre rolul pe care banii digitali ai băncilor centrale îl pot juca în consolidarea rezilienței și autonomiei strategice a Europei.

Conferința va analiza valoarea euro digital ca bun public și pilon pentru sisteme de plăți reziliente. Discuțiile vor viza pregătirile coordonate de BCE, integrarea monedei digitale în plățile naționale și europene, dar și implicațiile pentru mediul privat și autorități. Un accent special va fi pus pe inovația financiară, securitatea cibernetică și riscurile geopolitice.

Pe de altă parte, sondajul lunar al BCE privind așteptările consumatorilor arată că, în august, anticipațiile privind inflația în următoarele 12 luni au crescut la 2,8%, de la 2,6% în iulie. Așteptările pentru orizontul de cinci ani au urcat la 2,2%, cel mai ridicat nivel din august 2022. Pentru următorii trei ani, prognoza a rămas stabilă la 2,5%.

BCE a menținut neschimbate dobânzile după reducerea cu două puncte procentuale operată până în iunie, considerând că inflația se află deja în jurul țintei de 2%. Totuși, în interiorul instituției unii decidenți cred că euro puternic și creșterea economică slabă pot trage inflația sub țintă, ceea ce ar necesita noi reduceri de dobândă.

Alții consideră că politicile fiscale generoase ale Germaniei și presiunile interne asupra prețurilor vor menține inflația ridicată, astfel încât relaxarea monetară nu mai este necesară.

Potrivit sondajului BCE, consumatorii și-au ridicat prognoza privind creșterea veniturilor nominale în următoarele 12 luni la 1,1%, față de 0,9% anterior. În schimb, așteptările legate de cheltuieli au rămas neschimbate, iar prognoza privind șomajul a înregistrat o ușoară creștere.

Estimările pentru creșterea economică pe un an au rămas stabile la -1,2%, semnalând o perspectivă de stagnare prelungită.