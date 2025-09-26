Compania germană Robert Bosch a anunțat joi, 25 septembrie, că va desființa 13.000 de locuri de muncă până în 2030, ca răspuns la încetinirea pieței, la creșterea costurilor și la presiunea concurenței, factori care au generat un deficit anual de costuri de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Decizia vine într-o perioadă dificilă pentru industria auto, care se confruntă cu o cerere redusă și un mediu economic tensionat. Grupul german avea, în 2024, aproximativ 418.000 de angajați la nivel mondial.

Bosch a transmis că, în contextul actual, compania trebuie să lupte pentru fiecare cent pe o piață extrem de competitivă, unde cererea slabă și barierele comerciale fac dificilă menținerea profitabilității. Într-un comunicat, oficialii au precizat că obiectivul principal este reducerea costurilor cât mai repede posibil.

Pe lângă disponibilizări, compania va reduce cheltuielile cu materialele și costurile operaționale, va diminua investițiile în clădiri și facilități și va optimiza logistica și lanțurile de aprovizionare. Reprezentanții Bosch au subliniat că această măsură este necesară deoarece există de mai mult timp o supracapacitate în administrație, vânzări, dezvoltare și producție, cauzată de scăderea cererii.

Stefan Grosch, membru în consiliul de administrație și responsabil de relațiile industriale, a explicat că firma trebuie să își îmbunătățească urgent competitivitatea în sectorul mobilității și să reducă permanent costurile. Acesta a recunoscut că măsura este dureroasă, dar a spus că nu există nicio alternativă.

„Trebuie să lucrăm de urgență la competitivitatea noastră în sectorul mobilității și să ne reducem permanent costurile. Acest lucru este foarte dureros pentru noi, dar, din păcate, nu există nicio cale de ocolire”, a afirmat Grosch.

CEO-ul Stefan Hartung a declarat, într-o discuție cu Reuters, că vor urma ajustări structurale, dar a estimat că veniturile Bosch vor crește cu aproximativ 2% în 2025, față de cele 90,5 miliarde de euro înregistrate în 2024.

În paralel, industria auto europeană a primit o veste pozitivă după ce Washingtonul a confirmat implementarea acordului comercial SUA-UE, care reduce la 15% taxa vamală pentru autoturismele și piesele auto europene, începând cu 1 august.

Totuși, Asociația Industriei Auto Germane (VDA) a avertizat că barierele comerciale rămase continuă să fie o provocare și a cerut Uniunii Europene să negocieze condiții comerciale mai avantajoase.

Markus Heyn, membru al consiliului de administrație Bosch și președinte al diviziei de Mobilitate, a subliniat că evoluțiile geopolitice și tarifele creează o incertitudine considerabilă, iar compania trebuie să se adapteze acestei situații.

„Evoluțiile geopolitice și barierele comerciale precum tarifele duc la o incertitudine considerabilă – noi, la fel ca toate companiile, trebuie să facem față acestui lucru. Este de așteptat ca intensitatea concurenței să continue să crească semnificativ” , a declarat Markus Heyn.

Potrivit site-ului oficial al Bosch, grupul este prezent și în România cu mai multe unități de producție și centre de cercetare, însumând aproximativ 10.320 de angajaţi.