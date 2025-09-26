Tot mai mulți români se întreabă cât plătesc realmente pentru a avea o maşină în România în 2025. Mașina nu este doar un mijloc de transport, ci și o cheltuială constantă care se simte lună de lună în portofelul românilor: RCA-ul aproape dublat în ultimii ani, rovinieta obligatorie, ITP-ul fără de care nu poți circula legal și reparațiile care apar exact când te aștepți mai puțin – toate se adună.

Rezultatul? O notă de plată care poate ajunge de la câteva mii la peste zece mii de lei pe an.

RCA (12 luni): între 1.800-3.500 lei (variază foarte mult în funcţie de vârstă, puterea motorului şi zona geografică);

Rovinietă (12 luni, categoria A — autoturisme): 50 de euro;

ITP (verificare periodică): 100–250 lei pe inspecţie, în funcţie de staţie şi tip motor; unele staţii practică pachete şi tarife diferite;

Revizie / întreţinere obişnuită (anuală): 500–2.000 lei (schimb ulei, filtre, plăcuţe frână etc.) — depinde de model şi service (dealeri vs. service independent);

Reparaţii neprevăzute (suma de rezervă anuală recomandată): 1.000–5.000 lei (opreşte pe probleme uzuale: suspensie, alternator, electronică, cutie, ambreiaj).

Autoritatea de Supraveghere Financiară (prin tarifele de referinţă şi politica pieţei) şi companiile de asigurări au făcut ca preţurile RCA să difere puternic după criterii: regiune, grupa de vârstă, puterea motorului şi istoricul de daune. În 2025, au circulat tarife de referinţă pentru diferite categorii (de la sub 2.000 lei/an pentru profiluri „bune” până la câteva mii de lei pentru profiluri „de risc” sau maşini mai mari).

Sfat practic: Comparaţi ofertelor (calculatorii online ajută). Aşteptaţi-vă la diferenţe mari în funcţie de datele personale ale maşinii.

Rovinieta este stabilită oficial şi publicată de CNAIR / site-uri autorizate. Pentru autoturisme (categoria A) tarifele pentru 2025 (recent comunicate) sunt: 12 luni = 50 euro, perioade mai scurte între 3,5–15 euro, în funcţie de valabilitate.

ITP rămâne o verificare obligatorie. Preţurile la staţii autorizate sunt următoarele: între 100-250 lei în funcție de ce teste sunt necesare (benzina/diesel/GPL) şi de staţia aleasă (service independent vs. staţie specială, plus taxe pentru testele de poluare).

Platforma RAR oferă instrumente de verificare, programări şi clarificări despre procedură.

O revizie uzuală (ulei + filtre + plăcuţe, pentru un model comun) poate sta între 500-1.500 lei; la dealeri sau pentru modele premium costurile pot urca mult (1.500–3.000 lei). Pentru piese mari (distribuţie, ambreiaj, turbină, turbosuflantă, cutie) costurile pot ajunge la mii de lei, de aceea experţii recomandă un fond de rezervă anual. De exemplu, schimb ulei + filtru: 95–150 lei în multe service-uri independente; pachete şi manoperă diferă la fiecare service.

calcul orientativ (un an) — maşină mică, şofer cu profil mediu:

RCA (12 luni): 1.844 lei

Rovinietă (12 luni): 50 euro

ITP (o inspecţie anuală): 150 lei

revizie anuală: 700 lei

fond reparaţii neprevăzute: 1.200 lei

total (estimativ): 1.844 + 254 + 150 + 700 + 1.200 = 4.148 lei / an

calcul orientativ (un an) — maşină mai scumpă

RCA: 3.500 lei

Rovinietă: 50 euro

ITP + taxe: 200 lei

revizii şi întreţinere: 2.000 lei

reparaţii neprevăzute: 5.000 lei

total (estimativ): 3.500 + 254 + 200 + 2.000 + 5.000 = 10.954 lei / an

Aceste două scenarii ne arată intervalul realist în care se poate încadra costul anual de „a ţine o maşină” — de la 4.000 lei la aproximativ 11.000 lei sau mai mult.

Foloseşte un comparator RCA şi cere oferte scrise — economiile pot fi semnificative.

Plăteşte rovinieta pe 12 luni dacă foloseşti des reţeaua de drumuri, costul/zi e mai mic decât perioadele scurte.

Fă ITP la staţii autorizate şi verifică listele/recenziile staţiilor (preţuri variază).

Păstrează un fond de rezervă pentru reparaţii neaşteptate (1.000–5.000 lei/an în funcţie de vârstă/uzură).