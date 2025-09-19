În primele șase luni ale acestui an, păgubiții din accidente RCA au depus 2.883 de petiții, cu 7% mai puține decât cele 3.093 înregistrate în aceeași perioadă din 2024.

Potrivit datelor prezentate de Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), reanalizarea a confirmat ca justificate numai 28% dintre petițiile depuse.

”În primul semestru al acestui an, numărul petiţiilor depuse de păgubiţii din accidente RCA a scăzut cu 7% faţă de perioada similară din 2024, de la 3.093 la 2.883. Dintre acestea, doar 28% s-au dovedit a fi întemeiate după reanalizare”, conform unei colectări de date realizată la nivelul UNSAR.

Anul trecut, în țara noastră erau în vigoare aproximativ nouă milioane de polițe RCA.

Anul trecut, valoarea despăgubirilor achitate de societățile de asigurări pentru polițele RCA a urcat cu 38%, depășind 4,7 miliarde de lei. La aceste sume se adaugă plățile efectuate de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), care au crescut cu aproximativ 48%, precum și rezervele constituite de asigurători conform cadrului legal.

În consecință, totalul aferent asigurărilor RCA a ajuns anul trecut la aproximativ 7,9 miliarde de lei.

”Cu alte cuvinte, aproape 8 lei din fiecare 10 lei încasaţi din primele RCA sunt direcţionaţi către acoperirea daunelor şi către constituirea rezervelor”, arată UNSAR.

Din totalul de 426.190 dosare de daună RCA înregistrate anul trecut, doar 1,4% au fost urmate de depunerea unei petiții.

”Numărul litigiilor din instanţă legate de poliţele RCA este, în bună măsură, o consecinţă a neclarităţilor generate de cadrul legislativ insuficient de clar. Litigiile apărute în instanţă în legătură cu poliţele RCA nu reflectă neapărat problemele de funcţionare ale pieţei, ci mai degrabă consecinţele unui cadru legislativ insuficient de clar. Prevederile incomplete sau interpretabile generează neînţelegeri între diferiţi actori implicaţi – asigurători, service-uri auto, intermediari sau chiar păgubiţi – iar aceste neclarităţi se transferă, în final, în zona litigiilor juridice. În lipsa unor reglementări coerente şi predictibile, instanţele sunt nevoite să tranşeze aspecte care ar trebui să fie reglementate explicit de legislaţie, ceea ce creează incertitudine atât pentru piaţă, cât şi pentru consumatori. Industria de asigurări îşi reafirmă angajamentul faţă de corectitudine, transparenţă şi protejarea interesului public, fiind deschisă dialogului şi oricărei iniţiative echilibrate de ajustare a legislaţiei”, spun reprezentanţii UNSAR.

Autoritățile raportează că aproximativ 99% dintre dosarele de daună sunt soluționate corect și plătite la termen.

”Poliţa obligatorie RCA funcţionează pe principiul mutualităţii: primele plătite de şoferi intră într-un fond comun pe care fiecare asigurător RCA îl constituie şi din care sunt acoperite despăgubirile în baza poliţelor RCA emise. Costul unei poliţe este rezultatul unui proces actuarial complex, reglementat, care ţine cont atât de riscurile individuale ale fiecărui şofer şi vehicul, categoria de vehicule din care face parte acel vehicul, alte criterii de risc actuarial acceptate pe care fiecare asigurător în parte este liber să şi le stabilească, cât şi de evoluţia generală a daunelor rezultate din accidente rutiere. Cu titlu de exemplu, printre elementele luate în calcul se numără istoricul de daunalitate al şoferului, vârsta şi experienţa acestuia, puterea şi masa vehiculului sau zona unde este înmatriculat autoturismul. În plus, e important de ştiut că valoarea despăgubirilor materiale şi morale acordate pentru vătămări corporale şi/sau deces din accidente de vehicule acordate pe cale amiabilă sau judecătorească, costurile cu reparaţiile şi tendinţele privind severitatea şi frecvenţa accidentelor influenţează direct nivelul despăgubirilor achitate şi, implicit, costul final al poliţelor RCA”, mnţionează ei.

În Europa, România se numără printre țările cu cea mai ridicată frecvență a daunelor.

”Un alt element esenţial în înţelegerea formării preţului RCA este frecvenţa ridicată a accidentelor. În România, una din 18 poliţe generează un dosar de daună, ceea ce înseamnă o frecvenţă de circa 5,6%. Acest nivel este dublu faţă de state precum Cehia, Slovenia sau Polonia. Mai mult, România se situează pe locuri fruntaşe la nivel european în ceea ce priveşte accidentele produse de vehicule înmatriculate local pe teritoriul altor state membre din sistemul Carte Verde. Aşadar, România rămâne una dintre cele mai expuse ţări din regiune, iar acest lucru are un impact direct asupra pieţei RCA”, adaugă ei.

