În județul Suceava, incidentele rutiere în care sunt implicate trotinete și triciclete electrice devin o preocupare constantă.

Datele furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava arată că astfel de evenimente se produc aproape zilnic, implicând atât minori și adolescenți, cât și persoane în vârstă.

Polițiștii avertizează că nerespectarea regulilor de circulație și lipsa măsurilor de siguranță conduc frecvent la accidente.

„În ultima perioadă, la nivelul judeţului Suceava s-au înregistrat mai multe evenimente rutiere cu implicarea conducătorilor de triciclete sau tricicluri electrice. Victimele au fost atât minori şi adolescenţi, cât şi persoane vârstnice. Aproape zilnic se înregistrează astfel de incidente, mulţi dintre conducătorii de astfel de vehicule ignorând legislaţia rutieră şi neluând un minim necesar de măsuri preventive”, informează, sâmbătă, oficialii IPJ Suceava.

Săptămâna aceasta, două adolescente, în vârstă de 14 și 15 ani, au fost rănite după ce au căzut cu o trotinetă electrică într-un șanț din comuna Sucevița. Inițial, fetele au fost transportate acasă, însă după evaluarea rănilor, părinții le-au dus la Spitalul Municipal Rădăuți, de unde au fost transferate la Spitalul Județean Suceava pentru investigații suplimentare.

În aceeași zi, un bărbat de 34 de ani din Gura Humorului a pierdut controlul trotinetei electrice pe bulevardul Bucovina, din cauza vitezei și a pietrei cubice de pe marginea carosabilului, fiind proiectat pe șosea.

De asemenea, un localnic în vârstă de 86 de ani din Stroiești a suferit răni grave după ce a pierdut controlul unui triciclu electric și a ajuns pe partea carosabilă. Polițiștii au precizat că, pentru acest caz, au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Legislația rutieră clasifică tricicletele și trotinetele electrice în funcție de putere și viteză maximă. Vehiculele cu putere sub 4000 W și viteză sub 25 km/h nu necesită permis de conducere, însă trebuie respectate reguli stricte: conducătorul trebuie să aibă cel puțin 14 ani, vehiculul poate circula doar pe piste de biciclete, dacă acestea există, și pe drumuri unde viteza maximă admisă nu depășește 50 km/h.

Circulația pe trotuare este interzisă, iar deplasarea în șir se face pe un singur rând. Traversarea sau schimbarea direcției se face în afara vehiculului, lângă tricicletă. Conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive este strict interzisă.

Vehiculele trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare, echipate cu iluminare și dispozitive reflectorizante. Este obligatoriu ca persoanele sub 16 ani să poarte cască atunci când circulă pe carosabil, recomandarea fiind extinsă tuturor categoriilor de vârstă.

Transportul pasagerilor este interzis, iar vehiculele cu putere și viteză mai mare trebuie înmatriculate și asigurate RCA. Tricicletele ce depășesc viteza de 45 km/h sau puterea de 4000 W sunt încadrate ca mopede sau motociclete, necesitând permis de conducere AM sau B1.

Poliția Suceava reamintește că respectarea regulilor de circulație și utilizarea echipamentului de protecție pot preveni accidentele și reduce gravitatea traumelor în rândul utilizatorilor de trotinete și triciclete electrice.