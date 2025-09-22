După o perioadă în care trotinetele electrice au devenit tot mai populare în orașele din România, statistica arată și o creștere semnificativă a numărului de accidente în care acestea sunt implicate.

În tot anul 2024 s-au înregistrat circa 1.320 de accidente, cu 1.353 de persoane rănite și 9 decese, iar în numai primele șapte luni din 2025 numărul răniților a trecut deja de 1.600, cu încă 7 decese raportate.

Potrivit datelor, aproximativ 80% dintre accidente au fost provocate din vina conducătorilor de trotinete, ceea ce arată atât carențe de educație rutieră, cât și nerespectarea regulilor de circulație.

Regimul trotinetelor este ancorat în OUG 195/2002 (Codul rutier), completat în 2020 pentru a introduce cerințe specifice.

Vârsta minimă pentru a conduce o trotinetă pe drumurile publice este 14 ani, iar casca este obligatorie pentru minorii între 14 și 16 ani atunci când circulă pe carosabil.

Trotineta trebuie folosită pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa lor pe partea carosabilă doar acolo unde viteza maximă legală nu depășește 50 km/h; circulația pe trotuar este interzisă.

Echiparea cu iluminare și elemente reflectorizante este obligatorie, iar folosirea pe timp de noapte fără luminile funcționale este interzisă.

Nu în ultimul rând, legea nu cere înmatriculare sau permis pentru trotinete, dar impune limită tehnică de viteză de 25 km/h și interzice transportul pasagerilor.

La nivel local, unele municipii au completat cadrul național cu regulamente privind parcarea sau operarea flotelor de sharing. Bucureștiul, de pildă, are reguli dedicate pentru trotinetele închiriate (zone de staționare, condiții de operare), la fel ca alte orașe care au actualizat normele în 2025.

Nerespectarea normelor privind circulația trotinetelor se sancționează, de regulă, cu amenzile din clasa a II-a (începând de la aproximativ 800 lei), iar pentru deficiențe de iluminare amenzile urcă în plaja 1.215–1.620 lei. Tot mai multe primării și poliții locale anunță că pot aplica amenzi direct, nu doar poliția rutieră.

Mai multe țări europene limitează viteza maximă legală pentru trotinetele electrice la 25 km/h, dar există recomandări din partea instituțiilor europene de siguranță („ETSC”) pentru a coborî acest prag la 20 km/h în zone urbane pentru a reduce gravitatea accidentelor.

Italia de exemplu a trecut de la sfârșitul lui 2024 o reformă care impune obligativitatea purtării căștii și asigurare pentru rideri, plăcuță de înmatriculare pentru trotinetele care circulă pe drumurile publice, și amenzi mai dure pentru parcarea necorespunzătoare.

În Franța, în 2025 se discută reforme ce includ ajustarea limitei de viteză, cerințe mai stricte de echipamente, iluminat, regulamente privind parcarea și sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de circulație.

Finlanda a adoptat reguli noi în iunie 2025 care se referă la licențe locale pentru serviciile de închiriere de trotinete electrice, vârstă minimă pentru utilizator și standarde de siguranță sporite.

Începând cu iulie 2025, în Olanda s-au introdus cerințe pentru modelele de trotinete aprobate. De asemenea, acestea trebuie să aibă plăcuță de înmatriculare și asigurare. Vârsta minimă de utilizator și obligații pentru echipamente reflectorizante / iluminat sunt de asemenea stabilite.

Alte țări precum Belgia, Croația sau Cipru au legi active deja, unele impun vârstă minimă, regulamente de circulație pe piste de biciclete sau restricții în zonele pietonale, dar alte prevederi precum casca de protecție și asigurare obligatorie variază de la țară la țară.

Cadrul național oferă reguli de bază, dar două direcții sunt des invocate de specialiști. Educație rutieră țintită este printre primele recomandări, în special pentru adolescenți, având în vedere vârsta minimă de 14 ani și clarificarea unor obligații suplimentare precum asigurarea de răspundere civilă sau înregistrarea vehiculelor, pe model italian sau german.

În plus, orașele cu trafic dens iau în calcul reguli mai stricte privind parcarea, zonele cu acces restricționat și campanii constante de control, pe modelul altor municipii europene.

Inițiative recente din state UE arată că direcția generală merge spre limitarea vitezei efective, obligativitatea căștii pe scară mai largă și forme de responsabilizare pentru a reduce accidentele grave.