Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului, a anunțat că până la finalul anului 2025 ar putea fi aprobat un regulament pentru trotinetele electrice. El a precizat că inițiativa nu urmărește restricționarea acestui mijloc de transport, ci stabilirea unor reguli clare pentru utilizarea sa.

Într-un interviu pentru Radio România Actualități Stelian Bujduveanu a explicat că viitorul regulament va aborda două aspecte principale: gestionarea trotinetelor electrice oferite prin serviciile de ride-sharing și reglementarea circulației acestora pe drumurile publice, în conformitate cu prevederile Codului rutier.

Primarul a atras atenția că, dincolo de riscul accidentelor, trotinetele electrice creează și alte probleme: sunt adesea lăsate pe spațiile verzi, ignoră regulile de circulație și obstrucționează zonele pietonale, punând astfel în pericol siguranța familiilor și a copiilor care se plimbă prin oraș.

„În momentul în care nu vei mai putea să lași trotineta oriunde, ci doar în anumite zone desemnate de municipiu, altfel riști o amendă, nu cred că cineva își va mai permite”, a explicat Bujduveanu.

Primarul interimar a anunțat că regulamentul a intrat deja în consultare publică, urmând ca aprobarea sa definitivă să fie posibilă cel mai devreme în decembrie 2025.

„Nu aş merge atât de departe la interzicere, aş merge cu varianta de reglementare. Am pus în dezbatere publică regulamentul pentru utilizarea trotinetelor. Sunt două componente: este componenta celor care sunt în regim de ride-sharing, operatorii economici care le pun pe stradă şi le închiriază – oricine cu un card le foloseşte – şi este regimul circulaţiilor pe drumurile publice, reglementat de Codul rutier. Avem un regulament pentru ambele situaţii pe care l-am definitivat, l-am pus în dezbatere publică. Nu mai devreme de decembrie, el va fi adoptat cu siguranţă”, a spus Bujduveanu.

El a subliniat că problemele nu se limitează doar la accidente: trotinetele electrice sunt frecvent abandonate pe spațiile verzi și nu respectă întotdeauna regulile de circulație.

Autoritățile urmăresc să creeze un cadru în care trotinetele electrice să poată fi utilizate în siguranță, fără a perturba ordinea și fluxul din oraș.