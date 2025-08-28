Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat joi, 28 august, propunerea de decalare a programului la instituțiile publice din București, astfel încât părinții să își poată duce copiii la școală fără a fi blocați în trafic.

Decizia finală va fi luată săptămâna viitoare, în urma discuțiilor la Prefectură cu Inspectoratul Școlar și alte autorități.

”Nu ne costă nimic să ne facem treaba şi să facem ordine în oraş. Problema este că aceste organe ale statului, vorbim de Primăria capitalei, primăria de sector, prefectura, trebuie să lucreze împreună. Vă dau un alt exemplu pe care astăzi l-am analizat, dar abia de săptămâna viitoare putem lua o decizie. Dacă putem, noi, Primăria Capitalei, trebuie să se dăm un exemplu. Putem să scoatem acele maşini din trafic, în sensul în care angajaţii primăriei Municipului Bucureşti şi a altor instituţii din Municipul Bucureşti pot începe decalat programul, ca să lăsăm timp părinţilor care îşi duc copiii la şcoală să aibă timp să ajungă şi ei la muncă, într-un timp util”, a declarat Stelian Bujduveanu, la Antena 1.

Primarul interimar a precizat că, numai în aparatul propriu al Primăriei Generale, lucrează aproape 1.000 de persoane.

Pe lângă decalarea programului, primarul interimar a anunțat și alte măsuri pentru fluidizarea traficului la începutul anului școlar:

mobilizarea tuturor echipajelor Poliției Locale și ale polițiilor de sector pentru monitorizarea intersecțiilor și zonelor din jurul școlilor,

precum și desființarea temporară a parcărilor și eliberarea benzilor de circulație în zonele unde se desfășoară lucrări.

Stelian Bujduveanu a subliniat că aceste măsuri au ca scop principal reducerea blocajelor și sprijinirea părinților în deplasarea către școli, menținând în același timp programul normal de muncă pentru cei care nu au această responsabilitate.

”Gândiţi-vă câţi angajaţi ai statului român sunt în clădirile din centrul municipiului Bucureşti, şi acei oameni, mare parte dintre ei, trebuie şi ei să-şi ducă copiii la şcoală. Dacă am face această programare, în care să începem, cei care nu avem această obligaţie de a duce copiii la şcoală, mai devreme sau mai târziu, programul ar rămâne la fel, pentru că munca-i muncă, nu poţi să ieşi din el… Dar lăsăm loc, ca în acel interval foarte aglomerat, de ora 7-9 dimineaţa, cine n-are de dus copiii la şcoală, să asigurăm că cei care au de dus copiii la şcoală şi trebuie să ajungă la muncă, în intervalul normal, să aibă mai mult loc în trafic. Nu putem să obligăm bucureştenii să renunţă la maşini”, a explicat primarul.

Ministerul Educației a anunțat calendarul anului școlar 2025–2026, cuprinzând modulele de curs și perioadele de vacanță pentru elevii din învățământul preuniversitar.