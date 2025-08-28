În ceea ce privește Autostrada Sibiu–Pitești, din totalul de 122 km, circa 43 km sunt deja utilizați. Primul tronson, de 13 km între Sibiu și Boița, a fost dat în folosință în 2022, iar lotul 5, de 31 km între Curtea de Argeș și Pitești, a fost terminat în 2025, chiar cu trei luni înaintea termenului contractual. Pe lotul 4, ce include tunelurile paralele „Daniela” și „Alina”, progresul este vizibil, iar finalizarea ar putea veni în toamna anului viitor, conform estimărilor Asociației Pro Infrastructură. Întregul proiect are o valoare de aproximativ 2,8 miliarde de euro, fără TVA.

Cele mai dificile sunt loturile 2 și 3, care acoperă cele mai lungi și costisitoare secțiuni. Lucrările nu depășesc pragul de 7%. Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, avertizează că termenul oficial de finalizare, 2028, nu este realist, din cauza combinației dintre obstacole tehnice și birocrație. Asociația urmărește constant evoluția șantierelor și atrage atenția asupra întârzierilor majore.

Lotul 2 (Boița–Cornetu, 31,3 km), adjudecat de consorțiul turc Mapa-Cengiz – aflat la primul contract de autostrăzi din România – are o valoare de circa 850 milioane euro, fără TVA.

„Pe de o parte, este vorba despre mobilizarea care lasă foarte mult de dorit, în al doilea rând este partea de birocrație care este rezolvată mult mai facil de către firmele care au experiență în România”, a declarat Ionuț Ciurea pentru Europa Liberă.

Lotul 3 (Cornetu–Tigveni, 37,4 km) este gestionat de compania italiană Webuild, în baza unui contract de aproximativ 1,07 miliarde euro. Deși mobilizarea este mai bună aici – cu 1.200 de muncitori și 250 de utilaje pe șantier – dificultățile tehnice rămân considerabile.

Deși calendarul oficial indică anul 2028 pentru finalizarea completă, specialiștii sunt sceptici. Ionuț Ciurea apreciază că, într-un scenariu optimist, autostrada ar putea fi complet circulabilă abia după 2030. În schimb, Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, invocă semnale pozitive, precum amenajarea de către antreprenorul turc a unei fabrici pentru tabliere metalice în apropiere de Sibiu.

„Noi estimăm că prin 2028, banii din Programul european vor fi gata, și dedegeaba Sibiu-Pitești este marea prioritate, pentru că altele importante și ele vor atrage banii între timp”, avertizează Ionuț Ciurea.

Pe de altă parte, în altă zonă din țara, Lotul 1 al A0 Nord, cu o lungime de 18 kilometri, între DN1 și continuarea spre A1, este deocamdată cel mai întârziat sector al șoselei de centură. Proiectul, derulat de asociarea italo-română Impresa Pizzarotti – Retter Management, a primit autorizația de construire în ianuarie. Conform contractului, termenul de finalizare este stabilit pentru sfârșitul lui 2026, moment în care această bucată va completa întregul inel de aproape 100 km care va înconjura Capitala.

„Constructorul român (n.r. Retter Management) se ocupă de construcția sectorului de 8 km cuprins între Buftea-DN1A și Corbeanca, spre DN1. Planul anunțat e că-l vor termina în aprilie-mai anul viitor. Au început serios să lucreze în teren, toată vara s-au mobilizat”, a declarat, pentru HotNews.ro, un oficial din Transporturi care a dorit să își păstreze anonimatul. „Da, ăsta e planul, să fie gata în primăvară. Nu știm dacă va fi chiar în aprilie, dar în mai sigur, 100% va fi gata, va fi dat în trafic de la DN1, de unde e bucata care e deja finalizată, până la DN1A, la Buftea, sunt circa 8 km. Restul până la Bâcu (n.r. continuarea A0 spre A1) va fi gata la termen, la final de an”, a declarat pentru HotNews.ro o sursă apropiată de constructor.

La extremitatea nord-estică, lângă Corbeanca, porțiunea construită de Retter se va conecta la tronsonul de doi kilometri deja existent, rămas nefolosit din 2023, când UMB a terminat Lotul 2 al A0 Nord.

„Pe A0 Nord Corbeanca-Mogoșoaia în mai 2026, sperăm”, confirmă și Asociația Pro Infrastructura într-o declarație pentru HotNews.ro. Organizația, cunoscută pentru monitorizarea marilor șantiere de infrastructură, a surprins din dronă stadiul actual al lucrărilor pe Lotul 1 al A0 Nord.

API consideră că inaugurarea parțială a tronsonului, înainte de termen, între nodurile cu DN1A (Mogoșoaia-Buftea) și DN1 (Corbeanca), ar putea fi realizată într-un „scenariu optimist”.