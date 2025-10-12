În ultimele săptămâni, dezbaterile privind o eventuală creștere a TVA-ului au reaprins discuțiile despre eficiența acestei măsuri în contextul actual. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat că nu exclude varianta extinderii măsurii la nivel general, ceea ce ar putea afecta mai multe sectoare economice, inclusiv domeniul ospitalității.

În acest context, profesorul de economie Mircea Coșea consideră că o majorare a TVA nu reprezintă o decizie productivă pentru economie. El a explicat că experiențele anterioare au arătat că o astfel de măsură duce la reducerea consumului, iar acest lucru se traduce prin scăderea încasărilor bugetare și extinderea economiei informale.

„După părerea mea, toate măsurile care vizau reducerea consumului, pentru că și creșterea TVA a dus la reducerea consumului, nu pot avea efecte pozitive. Mărirea TVA nu crește colectarea deloc, ba din contră, o reduce, pentru că scade consumul și se dezvoltă economia gri. După părerea mea, creșterea TVA a fost o măsură greșită și nu trebuia să aibă loc“, a declarat Mircea Coșea.

Economistul subliniază că guvernele care aleg să crească TVA-ul, în speranța unei colectări mai bune, ignoră efectele de durată ale scăderii consumului intern. O astfel de decizie, spune el, poate afecta întreg lanțul economic – de la producători, la comercianți și până la consumatorii finali.

Unul dintre domeniile cel mai direct afectate de o eventuală creștere a TVA ar fi HoReCa, sector care a traversat deja perioade dificile în ultimii ani. Potrivit lui Mircea Coșea, majorarea taxei ar fi o eroare, deoarece ar limita potențialul de dezvoltare al unui domeniu ce poate aduce beneficii majore economiei românești prin investiții, turism și locuri de muncă.

„Ar fi o greșeală, pentru că orice creștere de TVA duce la scăderea colectării. E o chestiune de manual. După părerea mea, HoReCa ar trebui să fie o prioritate a acestui Guvern. România trebuie să dezvolte serviciile HoReCa. Asuprirea cu fel de fel de impozite și taxe a acestui sector nu e un lucru bun, pentru că este unul dintre domeniile în care țara noastră ar putea să aibă succes“, a afirmat profesorul de economie.

Prin natura sa, sectorul HoReCa depinde în mare măsură de puterea de cumpărare a populației și de fluxul de turiști. O creștere a taxei ar putea descuraja consumul, micșorând marjele de profit ale companiilor și afectând încasările bugetare pe termen lung.

În locul unei presiuni fiscale suplimentare, Coșea sugerează că ar fi mai eficientă o strategie de stimulare a activității economice, care să aducă venituri suplimentare prin creșterea volumului de afaceri, nu prin majorarea taxelor.

Mircea Coșea a atras atenția și asupra unei percepții eronate frecvent întâlnite în spațiul public, potrivit căreia majorarea TVA ar fi principalul factor care determină creșterea prețurilor de consum. În realitate, spune economistul, dinamica prețurilor este influențată mai ales de alți factori macroeconomici, cum ar fi inflația și costurile cu energia.

„Creșterea TVA nu duce la o colectare la nivelul la care TVA crește. Prețurile în România nu cresc din cauza TVA, ci din cauza inflației, din cauza prețului la energie și a tuturor serviciilor care țin de producerea și transportul energiei, fie electrică, fie carburant, fie gaz. Creșterea TVA nu a dus nici la o creștere accentuată a prețurilor, însă din punct de vedere al Guvernului este cea mai simplă metodă de a aduce bani la buget, pentru că nu necesită efort, nici conceptual, nici logistic“, a explicat Mircea Coșea pentru DC News.

Această abordare simplistă, care tratează creșterea TVA ca o soluție rapidă de compensare a veniturilor bugetare, poate însă avea consecințe negative asupra mediului economic, avertizează profesorul. Lipsa unui plan mai amplu de reforme fiscale și de stimulare a producției riscă să accentueze dezechilibrele existente, fără să asigure o creștere sustenabilă a veniturilor statului.

În concluzie, deși discuțiile privind TVA-ul revin constant în spațiul public, specialiștii atrag atenția că astfel de decizii trebuie analizate cu prudență, ținând cont de impactul lor asupra economiei reale și asupra nivelului de trai al populației.