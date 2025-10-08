Miercuri, Marcel Ciolacu, fost prim-ministru, a criticat vehement Guvernul condus de Ilie Bolojan, acuzându-l că alimentează fără temei teama în rândul populației cu privire la situația economică a țării.

În cadrul unei apariții la Gândul Live, Marcel Ciolacu a infirmat cu fermitate afirmațiile premierului, care susținuse că România s-ar fi aflat la un pas de incapacitate de plată.

„Ce spuneți de marea criză? Păi avem o mare criză, nu trebuie să luăm măsuri? (…) Ciclonul mi-a scăpat. Am și auzit o declarație a premierului, „domne’, am reușit să evităm intrarea în incapacitate de plată”. Am fost vreodată în incapacitate de plată? Avea România acest risc? Eu lăsat peste 12 mld la Ministerul de Finanțe. Plus că BNR are cea mai mare rezervă din istoria României. Deci, România nu a fost nici un moment în situația de a intra în incapacitate de plată”, spune acesta.

Marcel Ciolacu a susținut că România se confruntă cu o lipsă de direcție economică clară și că o simplă problemă bugetară a fost amplificată până aproape de proporțiile unei crize economice.

El a subliniat că datele statistice indică o scădere semnificativă a consumului și a remarcat că și Germania, principalul partener comercial al României, a înregistrat o diminuare a producției industriale.

În opinia sa, creșterea economică nu poate fi susținută în prezent decât prin consum și investiții, însă nivelul actual al investițiilor este mult sub cel planificat în buget. Ciolacu a avertizat că, în ritmul actual, România nu va reuși să atingă ținta propusă și că evoluția cifrelor indică apropierea unei posibile crize economice.

Marcel Ciolacu a afirmat că majorarea TVA a fost o greșeală gravă, întrucât, deși taxele au crescut, încasările au scăzut, iar economia a fost afectată.

El a remarcat că inflația, redusă semnificativ în perioada mandatului său, a revenit rapid la un nivel ridicat, ceea ce arată o deteriorare a echilibrului economic.

În opinia sa, actualul Guvern folosește discursul alarmist despre incapacitatea de plată pentru a masca efectele unor măsuri neinspirate, fapt care a dus inclusiv la creșterea dobânzilor. Ciolacu a mai spus că se încearcă construirea imaginii unui „salvator al națiunii”, dar în realitate nu s-au realizat reforme autentice, iar termenul de „reformă” a ajuns să fie asociat cu concedieri și instabilitate.

El a concluzionat că, în acest moment, nu există o viziune coerentă care să ofere direcție economiei.

„A mărit TVA? Inflația eu am luat-o la 10,3% și am lăsat-o la 5,5% și acum e aproape 10%. În 3 luni de zile. Dacă dăm jos inflația, la încăsările de la TVA, (…) vedem o scădere la încăsări la TVA cu 3% și ca pondere la PIB-ul României cu aproape 4,4% scăderea la construcția PIB-ului României. Cu alte cuvinte am crescut TVA-ul și am încăsat mai puțin (…) Politica de a găsi un vinovat aia suntem…sunt dușmanul numărul unu al națiunii, dar asta a fost de fiecare dată când a plecat un prim-ministru. Domne, greaua moștenire. Dar să vii să spui zilnic că suntem în incapacitate de plată, lucru care a dus numai la creșterea dobânzilor…Să vii cu aceste știri apocaliptice numai ca să astupi niște măsuri, părerea mea o greșeală fantastică creșterea TVA și o inechitate socială. (…) S-a dorit crearea unui salvator al României, fiindcă mai avem puțin și cuvântul reformă înseamnă concedieri colective. Lumea, când se va mai vorbi în România la anul despre reforme, lumea se va speria, înseamnă că vin concedierele. Reformele înseamnă cu totul și cu totul altceva. Nu s-a făcut absolut nicio reformă. Nu e nimic închegat în acest moment”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a susținut că, în prezent, România nu are un plan real de relansare economică, subliniind că singura strategie coerentă ar fi cea propusă de PSD prin Sorin Grindeanu. El a afirmat că, timp de trei luni, a fost ținta criticilor, în ciuda rezultatelor obținute în mandatul său, precum aderarea la spațiul Schengen, creșterea economică, finalizarea a peste 300 de kilometri de autostradă și adoptarea noii legi a pensiilor.

Fostul premier a reproșat existența unui dublu standard în evaluarea guvernelor, amintind că și alte cabinete au lăsat în urmă deficite mari și datorii publice crescute, fără a fi supuse aceleiași presiuni. El a comparat cheltuielile din mandatele anterioare, cum ar fi sumele uriașe pentru vaccinuri, cu investițiile realizate de el în infrastructură, susținând că actualele acuzații la adresa sa se bazează pe neadevăruri.