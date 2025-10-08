Fostul premier Florin Cîțu a afirmat miercuri că „BNR are de luat o decizie simplă. Dacă vrea ca prețurile să crească mai încet și banii oamenilor să valoreze mai mult, politica monetară trebuie să fie cu adevărat orientată spre scăderea inflației”.

„BNR are de luat o decizie simplă. Dacă vrea ca prețurile să crească mai încet și banii oamenilor să valoreze mai mult, politica monetară trebuie să fie cu adevărat orientată spre scăderea inflației. Păstrarea dobânzilor jos doar ca să-i fie Guvernului mai ușor să se împrumute e manipulare: produce inflație mai mare, deficit mai mare și, în final, putere de cumpărare mai mică pentru toți. Prioritatea corectă pentru BNR: stabilitatea prețurilor. Restul sunt trucuri ieftine pe termen scurt cu un preț mare pe termen mediu si lung”, a transmis miercuri, pe Facebook, fostul premier Florin Cîțu, înainte de anunțul BNR privind dobânda cheie.

Banca Națională a României a decis, miercuri, să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an.

De asemenea, Consiliul de Administrație al BNR a hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum și menținerea nivelurilor actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută ale instituțiilor de credit.

„Deciziile CA al BNR vizează asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, într o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile. Consiliul de Administraţie reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru stabilitatea macroeconomică şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse. BNR monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, în condiţii de păstrare a stabilităţii financiare”, se arată în comunicatul BNR.

Într-o altă postare, Florin Cîțu a comentat și situația economică actuală, susținând că „deciziile din ultimele luni par să aibă un singur scop: spălarea imaginii guvernării Ciolacu”.

El a mai spus că „situația economică s-a deteriorat atât de mult în 2025, încât îl văd deja spunând: «am lăsat un buget cu deficit aprobat de 7%, alții au distrus țara»”.