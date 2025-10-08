Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanții principalilor producători și procesatori din sectorul agricol, pentru a discuta modalități concrete prin care Guvernul să îi sprijine în extinderea capacităților de producție și în promovarea produselor românești atât pe piața internă, cât și pe cea externă.

Șeful Executivului și-a exprimat dorința de a afla direct de la actorii din industria alimentară provocările cu care se confruntă și de a identifica împreună măsurile publice pe care statul le poate implementa pentru a stimula creșterea și diversificarea producției.

”Vă mulţumesc pentru ceea ce faceţi pentru economia românească, pentru că aţi creat locuri de locuri de muncă şi vă plătiţi taxele la stat! Vreau să cunosc direct de la producători şi procesatori din domeniul alimentar cu ce probleme se confruntă şi să identificăm împreună politicile publice pe care Guvernul le poate promova pentru a creşte şi diversifica capacitatea de producţie, a mări competitivitatea şi pentru a susţine produsele româneşti la export”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că, în aceeași linie, a purtat discuții și cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, care și-au manifestat deschiderea de a sprijini exportul produselor românești și de a contribui la creșterea vizibilității acestora pe piețele internaționale.

Guvernul a transmis, printr-un comunicat oficial, că reprezentanții companiilor au semnalat obstacolele întâmpinate în implementarea proiectelor lor de investiții, evidențiind provocările practice care afectează dezvoltarea și extinderea activităților.

Potrivit comunicatului, reprezentanții companiilor au apreciat deschiderea prim-ministrului Ilie Bolojan la dialog și au subliniat că sunt dispuși să continue consultările pentru a identifica soluții guvernamentale menite să sprijine extinderea capacității de producție și promovarea produselor românești, atât pe piața internă, cât și pe piețele externe.

La discuțiile organizate la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a fost însoțit de Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și de Raul Gutin, consilier de stat în cadrul aceleași instituții, care au contribuit la dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri.