Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit miercuri, la Palatul Victoria, delegația Băncii Europene de Investiții (BEI), prezentă la București cu ocazia semnării contractului de finanțare în valoare de 500 de milioane de euro, reprezentând prima tranșă dintr-un pachet total de un miliard de euro destinat construcției autostrăzii A1 Sibiu–Pitești.

Proiectul este considerat unul strategic atât pentru infrastructura rutieră națională, cât și pentru conectivitatea României la rețeaua europeană de transport.

În cadrul discuțiilor, premierul a subliniat importanța consolidării cooperării cu BEI și cu alte instituții financiare europene, evidențiind parteneriatul strâns cu Comisia Europeană. Ilie Bolojan a subliniat că sprijinul Băncii Europene de Investiții este esențial pentru cofinanțarea proiectelor deja incluse în planificarea bugetară națională, asigurând astfel continuarea și finalizarea investițiilor majore.

Șeful Executivului a menționat că, în contextul angajamentelor asumate privind disciplina fiscal-bugetară, resursele europene devin un pilon cheie pentru menținerea ritmului de dezvoltare economică. Acesta a arătat că BEI s-a dovedit, de-a lungul anilor, un partener strategic pentru România, oferind finanțări și asistență tehnică pentru proiecte cu impact major asupra economiei naționale.

Printre domeniile prioritare ale cooperării, premierul a menționat sectorul energetic, unde România își propune să devină un hub regional.

El a arătat că sunt necesare investiții consistente în rețele inteligente, tehnologii de stocare, precum și modernizarea infrastructurii de transport și distribuție a energiei. Consolidarea securității energetice, potrivit acestuia, presupune interconectări eficiente, proiecte transfrontaliere și alinierea la standardele europene.

De asemenea, Ilie Bolojan a propus extinderea colaborării cu BEI pentru sprijinirea proiectelor derulate de autoritățile locale, care au nevoie de cofinanțare pentru finalizarea investițiilor aflate deja în implementare.

Reprezentanții Băncii Europene de Investiții și-au exprimat disponibilitatea de a identifica instrumente suplimentare de sprijin, inclusiv pentru industria de apărare, și de a continua acordarea de asistență tehnică instituțiilor publice, mediului de afaceri și universităților. La întâlnire a participat și Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului.

Între timp, lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești avansează pe mai multe tronsoane. Șantierul celui mai lung tunel de pe traseu, Poiana, care leagă județele Vâlcea și Argeș, s-a animat odată cu pregătirile pentru instalarea echipamentelor de foraj care vor săpa galeriile de aproape doi kilometri.

Nouă tuneluri, cu o lungime totală de 8,5 kilometri, urmează să fie construite pe tronsoanele autostrăzii, cu termen de finalizare estimat pentru perioada 2027–2028.

Lungimea totală a celor trei segmente care traversează Valea Oltului și Valea Băiașului este de aproximativ 80 de kilometri, iar circa 10% din traseu va fi realizat prin tuneluri.

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că au început lucrările propriu-zise la tunelul Robești, amplasat pe secțiunea 2 (Boița–Cornetu) a autostrăzii. El a precizat că tunelul va avea 900 de metri lungime, va fi construit prin metoda austriacă, iar pe zonele cu rocă dură se va apela inclusiv la dinamitare subterană.

Potrivit acestuia, asocierea de constructori turci Mapa–Cengiz este mobilizată pe șantier cu 30 de muncitori și 10 utilaje, numărul acestora urmând să crească pe măsură ce lucrările avansează. Pe întreaga secțiune vor fi construite șapte tuneluri, cel mai lung fiind cel de la Câineni, de 1.520 de metri.

Contractul pentru construcția secțiunii 2, în lungime de 31,33 kilometri, are o valoare de 4,25 miliarde de lei și este finanțat prin Programul Transport, cu fonduri europene nerambursabile. Termenul de finalizare este anul 2028, iar stadiul fizic actual al lucrărilor se apropie de 7%.