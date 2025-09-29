Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că securitatea energetică reprezintă una dintre prioritățile centrale ale mandatului său, subliniind că una dintre direcțiile cheie va fi valorificarea resurselor de gaz din Marea Neagră. Acesta a afirmat că este necesară susținerea unei industrii care să prelucreze gazul extras, pentru a reduce dependența energetică a țării.

Șeful Guvernului a atras atenția că România se confruntă cu probleme de sistem în ceea ce privește producția de electricitate. Deși sistemul energetic fusese gândit să producă în bandă, în prezent există un mix de energie care generează dezechilibre majore.

Bolojan a precizat că la prânz se înregistrează o supraproducție de energie ieftină care nu este consumată, iar seara țara ajunge să importe cantități importante de energie pentru a acoperi deficitul.

„Trebuie să ne asigurăm o securitate energetică. E o prioritate din punctul meu de vedere – susținerea unei industrii care să prelucreze gazul din Marea Neagră. La electricitate, avem probleme de sistem pe care le-am neglijat în ultimii ani. Noi am gândit un sistem energetic care să producă în bandă, dar acum avem un mix de energie. De exemplu, la prânz avem o supraproducție de energie ieftină pe care nu o consumăm, iar seara un deficit mare pe care îl importăm”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că deficitul energetic este mai mare decât în alte state din regiune, ca urmare a închiderii unor centrale fără a fi fost puse în funcțiune capacități noi de producție.

În opinia sa, soluțiile constau în investiții în centrale pe gaz și în finalizarea hidrocentralelor aflate în lucru de zeci de ani, unele fiind realizate deja în proporție de 70%.

În privința costurilor la energie pentru consumatori, Bolojan a dat asigurări că din anul viitor facturile ar trebui să scadă, datorită punerii în funcțiune a unor noi sisteme de stocare a energiei.

„Din cauza faptului că am închis centrale și nu am pus nimic în loc, am ajuns să nu avem suficientă capacitate de producție. Trebuie să investim în centrale de producție pe gaz și trebuie să ne finalizăm proiectele de hidrocentrale începute, unele chiar și de 30 de ani, unele finalizate în proporție de 70%. (…) Facturile ar trebui să scadă (din 2026 – n.red.), pentru că vor intra în funcțiune noi modalități de stocare a energiei”, a explicat Ilie Bolojan.

Luni seară, premierul Ilie Bolojan a vorbit și despre majorarea TVA implementată deja în România. Șeful Guvernului a explicat că încasările statului din cotele majorate la TVA și accize se vor vedea abia în lunile octombrie și noiembrie, măsurile fiind aplicate din august.

El a menționat că în iulie și august s-au înregistrat încasări suplimentare, dar o parte ar putea fi generate de operațiuni comerciale efectuate înainte de intrarea în vigoare a noilor taxe, pentru a reduce impactul fiscal.

Bolojan a adăugat că este nevoie de două-trei luni pentru a vedea cum se reașează plata impozitelor în noul context fiscal, iar primele evaluări privind efectele măsurilor vor fi posibile abia în octombrie-noiembrie.