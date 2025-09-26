Ministrul Alexandru Nazare a declarat că, dacă România nu ar fi crescut TVA cu două puncte la începutul lunii iulie, agenția Fitch nu ar fi confirmat ratingul la mijlocul lunii august. El a subliniat că, în acest caz, TVA ar fi trebuit să fie majorată cu patru puncte, ceea ce ar fi limitat orice posibilitate de rectificare bugetară și ar fi adâncit efectele negative asupra economiei.

„Probabil că, dacă nu am fi crescut TVA cu două puncte, în primele două săptămâni, Agenţia Fitch nu ne-ar fi confirmat rating-ul. Agenţia Fitch ne-a confirmat ratingul la mijlocul lunii august. Astăzi eram în situaţia în care ar fi trebuit să mărim TVA-ul nu cu două puncte, ci cu patru puncte. Astăzi nu am mai fi putut face o rectificare în care să acoperim foarte multe dintre nevoi. În mod cert, nu am mai fi avut acelaşi spaţiu de a negocia deficitul de 8,4, eram astăzi într-o situaţie mult mai complicată, care ar fi avut un efect asupra inflaţiei mult mai mare decât cel pe care îl avem astăzi şi un efect mult mai mare în puterea de cumpărare”, a declarat Alexandru Nazare, joi seară, la Antena 3.

Oficialul a explicat că măsura luată la începutul verii a protejat România de o eventuală pierdere a calificativului de investiții.

El a arătat că o astfel de situație ar fi determinat retragerea a aproximativ 20 de miliarde de euro investiți în titlurile de stat românești, deținute de investitori obligați prin mandat să plaseze fonduri doar în state cu rating pozitiv. O retragere de acest tip ar fi avut efecte grave asupra stabilității economice.

„Cred că dacă ne uităm retrospectiv la acel moment, la începutul lunii iulie, şi dacă ne uităm astăzi după trei reconfirmări ale agenţiilor de rating, realizăm că măsura luată în momentul ăla a fost o măsură care ne-a protejat de nişte efecte economice mult mai grave, dacă am fi avut o pierdere a calificativului de investitor. (…) Ştiţi ce însemna? Aproximativ 20 de milioare de euro investiţi în titlurile noastre de stat de către investitori care aveau mandat să investească numai acolo unde ţările au calificativ de investiţie, ar fi trebuit să se retragă, ceea ce ar fi avut un efect foarte grav”, a afirmat Nazare.

Întrebat cât de mult s-ar fi depreciat leul în lipsa acestor măsuri, ministrul a precizat că nu dorește să facă un pronostic, dar că efectele ar fi fost puternice. El a amintit că în perioada 2009–2010 cursul de schimb a crescut cu 20% și a sugerat că un scenariu similar ar fi putut apărea și acum.

„Nu vreau să fac un pronostic, dar vă daţi seama că ar fi avut un efect. (…) Ar fi putut să crească foarte mult. Ultima oară, în 2009-2010, a crescut cu 20%”, a spus ministrul.

La această întrebare, ministrul Alexandru Nazare nu a oferit un răspuns extrem de clar. A spus însă că în perspectiva bugetului pentru 2026, nu a luat în calcul o a doua majorare de TVA. În plus, nu există un plan privind creșterea TVA în acest moment.

El a detaliat și la ce venituri se așteaptă statul de pe urma măsurilor fiscale deja adoptate, adăugând că deja există anumite creșteri de încasări față de plan pentru ultimele două luni.

„Am repetat de foarte multe ori că nu există în plan in acest moment o astfel de măsură. Eu nu văd partea goală paharului, eu încerc să umplu cealaltă parte a paharului. Chiar dacă avem inflaţie. Dar inflaţia se va tempera. Eu nu vreau să fac excluderi definitive şi nici includeri definitive. În perspectiva construirii bugetului pentru anul viitor, eu nu am luat în calcul o altă creştere de TVA. Avem un impact de 0,6% din PIB pentru primul pachet pe venituri. Înseamnă 11-12 miliarde de lei urmează să vină la buget din prima lună în care ele se reflectă în execuţii. Pachetul fiscal 2 aduce 5 miliarde anul viitor. Aceste venituri sunt evaluate prezumate. Avem pe ultimele 2 luni niște creşteri faţă de plan. Impactul total al măsurilor este spre 3% din PIB. Avem foarte multe lucruri de făcut”, a precizat ministrul Finanțelor.

Nazare a precizat că resursele statului nu sunt epuizate, însă cheltuielile se fac cu multă chibzuință. Potrivit acestuia, fiecare minister și ordonator principal de credite va primi bani strict pentru proiectele esențiale, spre deosebire de anii trecuți, când rectificările bugetare erau mai generoase.

El a arătat totuși că investițiile nu sunt afectate, suma alocată pentru acest capitol fiind menținută la 150 de miliarde de lei.