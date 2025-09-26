Începând cu 1 octombrie, administrația Trump va aplica o taxă de 100% pentru toate medicamentele de marcă sau brevetate aduse din străinătate, cu excepția cazului în care producătorul își deschide o unitate de fabricație pe teritoriul Statelor Unite.

Președintele a anunțat măsura pe platforma sa Truth Social:

„Vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat, cu excepția cazului în care o companie își construiește fabrica sa farmaceutică în America”.

Scopul principal al acestei decizii este să încurajeze relocarea producției farmaceutice în țară. Industria medicamentelor este considerată strategică pentru securitatea națională, iar oficialii americani susțin că reducerea dependenței de importuri poate crește reziliența sistemului de sănătate.

Această schimbare va afecta direct prețurile și disponibilitatea medicamentelor importate. Companiile care nu își modifică structura de producție vor suporta costuri mai mari, ceea ce ar putea duce la majorarea prețurilor pentru consumatori.

Pe lângă medicamente, președintele Trump a anunțat taxe de 25% pentru camioanele grele fabricate în afara Statelor Unite. Decizia vizează susținerea producătorilor americani precum Peterbilt, Kenworth, Freightliner și Mack Trucks.

„Multe motive, dar în primul rând, de securitatea națională!”, a explicat Trump justificând astfel introducerea acestor taxe.

În primăvară, administrația a demarat o anchetă pentru a stabili dacă importurile de camioane reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.

Măsura are un efect direct asupra importatorilor și companiilor de transport. Camioanele produse în străinătate vor deveni mai costisitoare, ceea ce poate determina operatorii să achiziționeze vehicule fabricate în Statele Unite sau să ajusteze planurile de logistică și transport.

De asemenea, analiștii economici avertizează că acest tip de taxe poate influența relațiile comerciale cu țările exportatoare, care ar putea răspunde prin impunerea propriilor tarife pentru bunurile americane.

Președintele american a inclus în noul pachet de taxe și mobilierul importat. Începând cu 1 octombrie, toate piesele de mobilier de bucătărie, chiuvetele de baie și produsele conexe vor fi supuse unei taxe de 50%, în timp ce mobila tapițată va fi taxată cu 30%.

„Vom aplica o taxă vamală de 50% pentru toate mobilele de bucătărie, chiuvetele de baie și produsele conexe”, a precizat Trump, adăugând că „o taxă vamală de 30% pentru mobila tapițată” se va aplica simultan.

Decizia are scopul de a încuraja producția locală și de a reduce importurile. Comercianții și producătorii americani vor fi direct afectați, iar consumatorii vor putea observa modificări în prețurile mobilierului disponibil în magazine.

Această strategie se aliniază politicii de reshoring promovată de administrație, menită să readucă pe teritoriul american industrii considerate vitale și să reducă dependența de lanțurile de aprovizionare internaționale.

Taxele vamale intră în vigoare rapid, oferind companiilor puțin timp să se adapteze noilor reguli. Produsele importate vor deveni mai scumpe, ceea ce poate determina firmele să investească în facilități de producție interne sau să aleagă furnizori locali.

Strategia guvernamentală urmărește stimularea economiei interne și crearea de locuri de muncă în sectoarele vizate. În același timp, aceste măsuri ar putea genera tensiuni comerciale cu partenerii externi, deoarece taxele vamale ridicate pot fi percepute ca restrictive sau punitive.

Pentru consumatorii americani, impactul imediat se va resimți prin creșterea prețurilor pentru medicamente, camioane și mobilier. În plus, companiile afectate trebuie să își regândească lanțurile de aprovizionare și strategiile de import-export într-un interval foarte scurt.