Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au anunțat, în urmă cu câteva minute, un acord istoric de investiții între Marea Britanie și SUA, în valoare de 250 de miliarde de lire sterline, care va aduce beneficii economiilor de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Cei doi lideri au subliniat importanța parteneriatului lor în domeniile apărării, tehnologiei, energiei și finanțelor, prezentând acest pachet ca pe cel mai mare din istoria Marii Britanii.

Premierul britanic a declarat că el și Donald Trump se plac cu adevărat și a adăugat că întâlnirea lor a arătat că sunt între prieteni. Starmer a subliniat că pachetul de 250 de miliarde de lire sterline reprezintă cel mai mare acord de investiții de acest tip din istoria țării sale, cu fonduri care vor circula în ambele direcții peste Atlantic.

„Te afli printre prieteni. Cred că suntem cu toții de acord, sunt atât de multe de sărbătorit în relația specială dintre cele două țări”, i-a spus Starmer lui Trump.

Șeful Guvernului de la Londra a afirmat că acest parteneriat reflectă legăturile unice dintre cele două națiuni, bazate pe respect reciproc, cooperare în domeniul apărării și relații de prietenie.

Prim-ministrul a precizat că SUA este cel mai mare partener comercial al Regatului Unit, sprijinind peste 2,5 milioane de locuri de muncă în ambele economii, și a spus că Marea Britanie și SUA sunt lideri globali în tehnologie, finanțe, energie și apărare. El a amintit și acordul din mai privind taxele vamale, despre care a spus că a adus cele mai mici tarife din lume în sectoare cheie, numindu-l o victorie pentru ambele părți.

Starmer a adăugat că va semna împreună cu Trump un parteneriat tehnologic inovator, Acordul de Prosperitate Tehnologică, menit să consolideze avantajele comune în noua eră digitală.

„Într-o clipă, președintele și cu mine vom semna inovatorul parteneriat tehnologic – Acordul de prosperitate tehnologică. Este un plan pentru a câștiga această nouă eră împreună”, a spus premierul britanic.

El a anunțat și un acord privind energia nucleară civilă, despre care a spus că va reduce facturile și va crește securitatea energetică.

La rândul său, Donald Trump a salutat legătura de nezdruncinat dintre SUA și Marea Britanie, mulțumindu-i lui Starmer pentru primire și Regelui Charles pentru ospitalitate. Trump a descris vizita de stat ca pe o onoare deosebită și a spus că relațiile bilaterale sunt mai strânse ca niciodată.

„Legăturile dintre țările noastre sunt neprețuite”, a afirmat liderul american. Relația este o „moștenire frumoasă”, iar cele două guverne „fac aceste legături mai strânse ca niciodată”, a adăugat Donald Trump.

El a subliniat că noul acord stimulează deja contracte în sectorul privat, menționând proiecte comune precum construcția de reactoare nucleare.

Președintele american a spus că, după o perioadă dificilă, SUA a atras investiții de peste 17 mii de miliarde de dolari și a colectat venituri record din taxe vamale, ceea ce a consolidat economia.

„Am încasat mii de miliarde de dolari din taxe vamale și asta a fost atât de incredibil pentru țara noastră”, a punctat Trump.

El a caracterizat economia americană drept una aflată la cel mai bun nivel din toate timpurile și a arătat că marile companii doresc să fie prezente în SUA.

Trump și-a încheiat declarațiile afirmând că prietenia dintre cele două țări devine tot mai puternică și i-a mulțumit lui Starmer pentru eforturile depuse la negocierea noului acord.