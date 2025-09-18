România se află printre statele Uniunii Europene cu cele mai reduse niveluri de taxare a proprietăților, potrivit unei analize realizate de Cushman & Wakefield Echinox pe baza datelor EUROSTAT.

Acest cadru fiscal mai lejer a crescut atractivitatea pieței imobiliare și a oferit un avantaj investitorilor și proprietarilor.

Contribuția impozitelor pe proprietate la PIB-ul României este de doar 0,5%, comparativ cu media europeană de 1,9%. Franța conduce clasamentul, cu o pondere de 3,7% în PIB, în timp ce Polonia înregistrează 1,4%, iar Ungaria 0,8%. În ultimul deceniu, indicatorul s-a redus de la 0,9% la 0,5%, ceea ce arată că economia a crescut mai rapid decât veniturile obținute din această sursă.

Nivelurile de impozitare au rămas aproape neschimbate din 2016, fără să țină pasul cu scumpirea proprietăților, fapt care a dus la scăderea ponderii în PIB. În prezent, veniturile obținute din impozitele pe proprietate reprezintă circa 2,1% din totalul încasărilor fiscale, mult sub media europeană de 4,7%. Grecia ajunge la 7%, Franța la 8,4%, iar Polonia la 4,1%. În Italia, impozitele pe proprietate asigură 5,1% din veniturile fiscale, iar în Spania 6,7%.

În cifre absolute, România a colectat 1,8 miliarde de euro din impozite pe proprietăți în 2023. Diferențele față de alte state sunt însă majore: Polonia a încasat 10,7 miliarde de euro, Italia peste 45 de miliarde, iar Franța a depășit pragul de 100 de miliarde anual. Germania a colectat circa 40 de miliarde, iar Spania aproape 38 de miliarde.

Raportat la populație, un român plătește în medie 93 de euro pe an sub formă de taxe pe proprietate, departe de media europeană de 710 euro. În Franța, contribuția urcă la 1.550 euro per locuitor, în Polonia la 300 de euro, în Italia și Spania la peste 750 de euro, iar în Ungaria la 163 de euro.

Vlad Săftoiu, Head of Research în cadrul Cushman & Wakefield Echinox, a explicat:

„Nivelul redus de taxare a proprietății din România a reprezentat un avantaj competitiv real, ce a susținut dezvoltarea pieței imobiliare și a facilitat accesul populației la locuințe, contribuind astfel la statutul României drept țara cu cel mai mare procentaj de locuințe aflate în proprietate personală din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, o taxare relaxată se traduce într-o limitare a fondurilor disponibile pentru investiții publice, având în vedere că aceste impozite sunt colectate predominant de administrațiile locale.”

Impozitele pe proprietate includ taxele anuale aplicate clădirilor și terenurilor – locuințe sau spații comerciale – dar și taxe ocazionale, precum cele de transfer sau succesiuni. România aplică unele dintre cele mai mici cote din Uniunea Europeană: între 0,1% și 0,3% pentru clădirile rezidențiale și între 0,5% și 1,5% pentru proprietățile comerciale, în funcție de categorie și amplasament.

Cushman & Wakefield Echinox este afiliatul local al grupului internațional Cushman & Wakefield, unul dintre liderii globali în servicii imobiliare comerciale, prezent cu 52.000 de angajați în 400 de birouri din 60 de țări.