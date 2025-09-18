Kremlinul a aprobat plecarea din funcție a lui Dmitri Kozak, al doilea om din conducerea administrației prezidențiale, acesta fiind primul oficial de rang înalt care renunță la post în semn de dezacord față de războiul din Ucraina, potrivit unor surse oficiale citate de Interfax și transmise de agenția EFE. „Cererea lui Kozak a fost acceptată. Vineri va fi ultima sa zi de lucru în funcţia actuală”, menționează sursa.

Dacă informația se confirmă, ar fi prima retragere din rândul apropiaților președintelui Vladimir Putin motivată de criticile la adresa invaziei.

Cotidianul Vedomosti a relatat miercuri că Kozak, în vârstă de 66 de ani, urmează să devină reprezentant plenipotențiar al șefului statului în districtul federal de nord-vest, însă alte publicații susțin că acesta ar putea trece în mediul de afaceri.

Potrivit The New York Times, în august Dmitri Kozak ar fi încercat să îl convingă pe Vladimir Putin să renunțe la ofensiva militară din Ucraina. Mult timp considerat un colaborator apropiat al liderului de la Kremlin, el ar fi propus inclusiv un plan de oprire a conflictului, alături de reforme în sistemul judiciar și o întărire a controlului asupra instituțiilor de securitate.

În 2022, Kozak l-ar fi avertizat pe președinte asupra consecințelor declanșării războiului, iar după începutul luptelor a revenit cu ideea unui armistițiu – refuzată însă de Putin. Totodată, acesta ar fi apelat la partenerii occidentali pentru argumente care să-l determine pe liderul de la Kremlin să accepte încetarea ostilităților, fapt ce a atras critici dure din partea propagandei oficiale.

Analiștii consideră că influența lui Kozak s-a diminuat în ultimii ani, fiind eclipsată de Serghei Kirienko, alt adjunct din administrația prezidențială, care sprijină necondiționat războiul, numit oficial în Rusia „operațiune militară specială”.

Originar din Ucraina, Dmitri Kozak a absolvit Dreptul la Leningrad (actualul Sankt Petersburg) și s-a alăturat echipei lui Putin la Moscova în 1999. A fost șeful campaniei prezidențiale din 2004 și vicepremier între 2008 și 2020, înainte de a ocupa funcții-cheie la Kremlin.